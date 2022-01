Davide Silvestri ‘scarica’ Katia Ricciarelli/ “Preferita ma non potrò più difenderti”

In tanti spettatori speravano di vedere nella passata puntata del GF Vip Katia Ricciarelli fuori dalla Casa, dopo i suoi numerosi scivoloni e soprattutto la frase razzista nei confronti di Lulù Selassié. Non solo però ciò non è avvenuto ma addirittura la cantante lirica ha ottenuto l’immunità grazie a cinque voti ricevuti da parte dei suoi amici Vipponi. Tra questi c’è anche l’attore Davide Silvestri, il quale ha sempre dimostrato di essere un grande sostegno per la Ricciarelli, anche se nelle ultime ore ha deciso di metterla in guardia. In caso di altri scivoloni, infatti, l’attore ha riferito di non poterla più difendere.

Nelle passate ore Davide è stato colto da un grande enigma. Avendo legato molto anche con Barù, nel caso in cui in puntata ci dovessero essere i salvataggi a catena, chi salverebbe per primo tra Gaetani e la Ricciarelli? “Perché Katia è la mia preferita, ma visto che poi Barù non lo salva nessuno cosa faccio? Non lo salvo nemmeno io? D’istinto avrei detto Katia, però pensandoci avevo paura che nessuno salvasse lui, a cui mi sto affezionando”, ha dichiarato l’attore, come riporta Biccy.it.

Davide Silvestri e l’avvertimento a Katia Ricciarelli

Parlando con l’amica Katia Ricciarelli, Davide Silvestri l’ha in qualche modo ‘scaricata’ prendendo le distanze dai suoi ultimi scivoloni ma ancor di più dai possibili scivoloni futuri, al punto da dichiarare: “Se risuccede però non potrò più difenderti. Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero e mi direi ‘scusa ma perché lo stai facendo? Come mai vai contro ciò in cui credi?’. Ti verrei a dire ‘Katia hai fatto un’altra cavolata e non mi sei piaciuta’”.

Nonostante tutto, per Davide, Katia rappresenta “la numero uno”, però il giovane ha voluto avvertirla: “non fare cavolate, ci penso io a te sei fai altri scivoloni. Ti sto avvisando, lo anticipo adesso. Lo faccio perché non esiste che tu esca un quella scena oscena che ha coinvolto tutti”. La cantante lirica ha ringraziato l’attore per il suo gesto di votarla, dimostrandole in tal modo il suo affetto: “Hai fatto un gesto che non dimenticherò”, ha commentato, pur sostenendo che la brutta scena l’avrebbero fatta tutti e non solo lei. Nonostante l’avvertimento di Davide, tuttavia, Katia è rimasta sulle sue posizioni promettendo comunque, in caso di mancanza di rispetto, di non reagire come fatto in passato.



