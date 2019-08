DAVIDE ZAPPACOSTA ALLA ROMA/ Prestito secco dal Chelsea: gli fa spazio Santon

Davide Zappacosta alla Roma: è questo l’ultimo colpo di calciomercato dei giallorossi messo a segno dal direttore sportivo Petrachi. Ne dà notizia Gianluca Di Marzio, che sul suo portale scrive:”La Roma di Fonseca continua a lavorare soprattutto sulla difesa: per i giallorossi si avvicina sempre di più l’arrivo di Davide Zappacosta, operazione che il club ha chiuso con la formula del prestito secco. Atteso solo l’ok del Chelsea che potrebbe arrivare in giornata, con il difensore classe ’92 che rientrerebbe in Italia per svolgere le visite mediche già domani“. L’operazione garantirà all’allenatore portoghese una spinta importante sulla fascia. Zappacosta lascia il Chelsea dopo due stagioni in cui ha collezionato 26 presenze e un gol.

DAVIDE ZAPPACOSTA ALLA ROMA

La fine dell’esperienza di Zappacosta al Chelsea coincide di fatto con la fine della gestione “italiana” alla guida dei Blues. Il primo a volere Zappacosta a Londra fu Conte, che pagò l’acquisto del terzino esploso al Torino 25 milioni di euro. Poi arrivò Sarri, ma con l’avvento di Frankie Lampard l’esperienza londinese del classe 1992 è arrivata ai titoli di coda. Per un terzino che arriva un altro che se ne va. Stando a quanto riferito dal portale forzaroma.info, a fare spazio a Davide Zappacosta sarà Davide Santon, pronto all’addio alla Capitale dopo una stagione fatta più di bassi che di alti. L’ex terzino dell’Inter, pagato da Monchi 9,5 milioni di euro un’estate fa, è vicinissimo al Maiorca. Pure la sua sarà una cessione in prestito, con l’aggiunta del diritto di riscatto in favore degli iberici.

