CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ La Spal vuole Santon, arriva Zappacosta? (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma sta facendo parlare in questi giorni per movimenti in difesa, con la retroguardia a disposizione di Paulo Fonseca che dovrà essere rinforzata. In particolare i giallorossi puntano su Pezzella, Rugani o un difensore d’esperienza, ma anche sulla fascia qualcosa potrebbe muoversi. In particolare un tassello potrebbe essere spostato dall’eventuale partenza di Davide Santon, con l’ex interista che piace molto alla Spal. Gianluca Di Marzio su Sky Calciomercato – L’originale ha sottolineato come i contatti con la società estense sarebbero già avviati, anche perché la Roma avrebbe già il sostituto pronto. Si tratta di Davide Zappacosta, che ha chiuso di fatto la sua esperienza al Chelsea con Frank Lampard che ha stabilito di non rinnovare il contratto all’esterno sorano: Zappacosta ritroverebbe la Serie A dopo l’esperienza al Torino che l’aveva lanciato alla ribalta della Premier League.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GONALONS VA AL RENNES

Altre operazioni minori in queste ore si stanno definendo nel calciomercato della Roma, e una di esse riguarda il centrocampista francese Maxime Gonalons. Un vero flop due stagioni fa nella sua esperienza in giallorosso, tanto che dopo un anno in prestito la Roma non è intenzionata ad offrirgli una seconda chance per rilanciarsi nella Capitale. Gonalons nelle ultime ore ha ricevuto apprezzamenti da parte del presidente del Rennes, che vorrebbe riportarlo in patria, e l’affare si farà. La Roma non sarebbe disposta a un altro prestito ma vorrebbe cedere Gonalson a titolo definitivo, anche concedendo uno sconto sui circa 7 milioni inizialmente richiesti. Una cifra che, se leggermente abbassata, sarà ritenuta congrua dal Rennes per chiudere l’affare. Una partenza, quella di Gonalons, che per la Roma prescinde da nuovi arrivi a centrocampo, col giocatore considerato ormai fuori dal progetto tecnico della squadra.

