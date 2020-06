Dawson Leary e il dramma dell’aborto/ La moglie di James Van Der Beek al quinto lutto

Tutti ricorderanno la serie Dawson’s Creek che ha fatto sognare gli adolescenti di tutto il mondo. Il suo protagonista, James Van Der Beek (Dawson Leary), sta vivendo un momento davvero terribile e non solo perché chiuso nel suo personaggio non riesce più a lavorare. Su Instagram l’attore ha svelato infatti di aver subito un lutto insieme alla moglie Kimberly Brook, i due hanno perso un bambino e sono arrivati al loro quinto aborto. La donna era stata protagonista di un dramma già lo scorso novembre e rimasta nuovamente incinta è stata costretta a vivere ancora una volta questo dolore. La coppia ha già avuto cinque figli nati tra il 2010 e il 2018: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn. La famiglia però sarebbe potuta diventare ancor più larga con l’arrivo di altri bambini che purtroppo non sono mai nati.

Dawson Leary e il dramma dell’aborto, parole di dolore per James Van Der Beek

James Van Der Beek (Dawson Leary) ha parlato con schiettezza e una puntina di rassegnazione ai suoi fan su Instagram, spiegando loro il doloroso dramma del quinto aborto della moglie. Questi ha scritto: “Dopo aver subito un aborto brutale e condiviso pubblicamente a novembre siamo stati felicissimi di apprendere la nuova gravidanza. Questa volta però avevamo tenuto tutto per noi. Lo scorso weekend però ancora una volta l’anima che eravamo entusiasti di accogliere nella nostra vita aveva altri progetti che non comprendevano l’unirsi a noi. Abbiamo portato Kimberly in ospedale in ambulanza per un’altra notte straziante di trasfusione di sangue”. Sono parole molto dolorose che il pubblico ha commentato con grande affetto nei confronti di un protagonista assoluto della storia della televisione e che si sarebbe meritato altra fortuna.

Foto, l’annuncio su Instagram





