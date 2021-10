Dayane Mello a Scherzi a Parte/ Sparo ‘finto’ ferisce attore: lei pietrificata

Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché nota modella brasiliana, è stata vittima ieri sera di uno dei tremendi scherzi della trasmissione di Canale 5, Scherzi a Parte. Nel dettaglio l’ex Gf Vip è stata protagonista dello scherzo “in diretta”, quello che ad ogni puntata viene realizzato “live” ai danni di un personaggio famoso. Dayane Mello, attualmente impegnata con La Fazenda (il programma di Canale 5 non è trasmesso in diretta ma registrato), viene chiamata a recitare a teatro, ed in particolare, le viene chiesto di interpretare una scena in cui deve sparare ad un attore.

Dayane effettua varie prove, ma ad un certo punto si rende conto che un colpo di pistola parte davvero (ovviamente per scherzo), e l’attore colpito cade a terra, urlante, e fingendo di essere ferito. Ammutolita la povera Dayane Mello, («È pietrificata, non fa niente», il commento del conduttore Enrico Papi), che non si aspettava l’incidente, e che addirittura poco dopo viene arrestata (sempre per finta), e portata in questura con una volante della Polizia. Durante il “passaggio” in auto, i due poliziotti si mettono anche a litigare, e incredula la modella brasiliana domanda “Ma è uno scherzo?”.

DAYANE MELLO VITTIMA DI SCHERZI A PARTE: INTANTO IL CASO FAZENDA ESPLODE…

Poco dopo è la stessa Dayane Mello a rendersi conto di quanto stesse accadendo, visto che, invece di essere portata in questura, si ritrova di fronte gli studi Mediaset di Cologno Monzese e appunto lo show in onda tutte le domeniche su Canale 5. La modella sudamericana è una delle protagoniste di gossip delle ultime ore per via delle presunte molestie sessuali subite durante il reality show La Fazenda, da parte di Nego Do Borel, altro concorrente della trasmissione.

Quest’ultimo si è sempre detto innocente e nel contempo è apparso disperato dopo le gravi accuse, arrivando fino a tentare (anche se non si ha ancora la certezza) il suicidio, visto che nelle scorse ore è stato trovato nella stanza di un motel nei pressi di Rio De Janeiro in condizioni disperate dopo aver assunto dei sonniferi. Del caso di Dayane Mello se ne era occupata recentemente anche la trasmissione Le Iene.

