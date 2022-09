Dayane Mello attacca Ginevra Lamborghini/ “Le piacciono le donne per piacere al pubblico”

Ginevra Lamborghini, svela sua bisessualità agli inquilini del Grande Fratello Vip 2022

Ginevra Lamborghini, nota per la sua rottura con la sorella Elettra che l’ha anche diffidata, ha già fatto scalpore al Grande Fratello Vip 2022. L’ereditiera ha, infatti, come riporta Biccy, svelato la sua bisessualità agli inquilini: “A me piaceva e mi sono lasciata andare, lei invece non se la viveva bene. Questa cosa le smuoveva dei disagi. Anche quando ci vedevamo e partivano dei gran limoni e delle gran palpate, quando poi c’era il momento di concludere no. Alla fine c’è arrivata dopo un po’ ed è stato molto bello, però credo che abbia mantenuto un po’ di riserbo.”

E ancora: “Forse sensi di colpa. Non ero innamorata di lei, ma avevamo molta sintonia mentale, avevamo molta chimica e intesa. Ma poi ho capito che lei aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica [la storia, ndr]. Sapevo che sarebbe andata a schifio. Non ci sentiamo più, ma se ci vediamo ora è tranquilla”. A commentare però, le dichiarazioni della gieffina arriva Dayane Mello.

Dayane Mello si scaglia contro le dichiarazioni di Ginevra Lamborghini

Dayane Mello, dopo le dichiarazioni sul coming out di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 2022, si scaglia contro la sorella di Elettra. Come riporta Biccy, la modella dichiara: “Di Dayane nel mondo ce n’è solo una!” […] “Ginevra ha detto che le piacciono le donne? Beh, ma a chi non piacciono? Solo ad uno scemo non piacciono le donne! Vuole fare la storiella da mondo lesbico! Anche io sono bisessuale, sono stata con uomini e con donne e lo dico senza tabù, ma arrivare lì [al Grande Fratello Vip, ndr] e giocare questa carta per prendere il pubblico lesbico lo trovo un po’ fuori luogo”.

Sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò, la modella brasiliana svela di aver avuto una cotta per lei che “non era lesbica e non lo è mai stata“.











