Dayane Mello e il padre, dai traumi adolescenziali al ritrovato rapporto

Dayane Mello, che questa sera sarà ospite al Grande Fratello 2024 per una sorpresa all’amica Helena Prestes, ha alle spalle una storia familiare molto complicata e una vita segnata da diversi traumi, come il difficile rapporto con il padre. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020/21, l’ex concorrente si era spesso confidata a riguardo e anche in un’intervista a Verissimo lo scorso anno aveva svelato: “Mi ha picchiata tante volte, dai 16 fino ai 19 anni non ci siamo parlati perché sono andata via di casa perché non potevo avere una vita e un fidanzato: i miei fratelli sì, io dovevo fare la casalinga a casa. Una volta mi ha picchiato pesantemente e mi ha detto di essere molto deluso di me“.

Con lo scorrere degli anni il rapporto è però migliorato e, quando era nel reality di Canale 5, la modella aveva anche ricevuto un tenero video-messaggio dal padre, che aveva manifestato pubblicamente l’amore per sua figlia. Inoltre, lo scorso anno ha partecipato al matrimonio del papà con la sua attuale compagna, documentando per mezzo social l’evento e i festeggiamenti durante la cerimonia, a testimonianza della loro ritrovata armonia in famiglia.

Lucas Mello, chi era il fratello di Dayane Mello: fatale incidente stradale nel 2021

Fra i traumi che hanno segnato la vita di Dayane Mello c’è inoltre la morte del fratello Lucas, avvenuta nel 2021. In quel periodo lei era concorrente del Grande Fratello Vip e, proprio mentre era nella Casa, ricevette la notizia della scomparsa del fratello in seguito ad un brutto incidente stradale avvenuto in Brasile. Nonostante il grave lutto, la modella decise di rimanere in gioco nella trasmissione e ricevette l’affetto di tutti i coinquilini, che si strinsero a lei.

Ricordando il fratello Lucas Mello, Dayane aveva confessato: “Era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino”.