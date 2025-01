Tanti vip come Dayane Mello fuori dalla casa del Grande Fratello stanno prendendo posizione dopo quanto successo negli ultimi giorni nella casa. Del resto, il clima sembra essere particolarmente teso e questa edizione del reality risulta decisamente controversa. A farsi sentire è anche Dayane Mello, ex concorrente che dopo l’annuncio degli autori sull’annullamento del televoto a causa del provvedimento disciplinare ha deciso di dire la sua sull’amica Helena Prestes alla quale è tanto legata.

Dayane Mello si è esposta su X esprimendo solidarietà alla ragazza: “So bene quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco”, dice l’ex concorrente del Grande Fratello. La ragazza continua spiegando che nella casa più spiata d’Italia è molto difficile resistere agli attacchi personali, soprattutto quando ci sono di mezzo dei sentimenti. “Forza amiga, te amo muito”, ha concluso Dayane Mello, che si è unita alle parole di Nikita Pelizon, la quale sempre su Twitter si è scagliata contro Shaila Gatta dopo le sue parole contro la vicenda del bollitore-gate. A prescindere dalle difese esterne alla casa, durante la prossima puntata qualcuno dovrà lasciare il gioco.

Dayane Mello ha spesso raccontato il profondo rapporto che la lega a Helena Prestes, descrivendola come una donna sensibile, tenace e intelligente. Ha anche “giustificato” i suoi sbalzi d’umore spiegando che come succede a molte persone, anche la modella ha questi comportamenti particolari per via dei traumi che ha subito in passato. “Quando i mostri arrivano noi li combattiamo”, ha spiegato, sentendosi solidale con la vita difficile dell’amica brasiliana. Dayane Mello ha continuato dicendo che dopo tanti mesi sta cercando di guardare in faccia i dolori del passato.

Le due, come ha spiegato Dayane Mello, si sono conosciute quando erano in Cile a lavorare come modelle. “Lei si stava truccando allo specchio e si gira. Apro la porta, vedo lei che si trucca e mi accoglie con tutto l’amore del mondo”, ha svelato, confessando che da quel momento sono diventate come due vere sorelle. Helena Prestes ha preso il posto del fratello scomparso, a quanto ha dichiarato la modella, che ha precisato che la famiglia si costruisce nel corso della vita, e che non deve essere per forza quella biologica. Oltretutto, ha sottolineato quanto entrambe si siano sempre aiutate e sostenute in tutta la loro carriera: “Io ho fatto tanto per lei così come lei ha fatto moltissimo per me e non lo dimenticherò mai”.