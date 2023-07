Dayane Mello e il calciatore Serie A Vincenzo Millico stanno insieme?/ Gli indizi social

Dayane Mello innamorata del giocatore di Serie A Millico? Lo scoop

Dayane Mello torna al centro della cronaca rosa dopo il bacio con Dana Saber, ma questa volta per un giocatore di Serie A! Secondo le ultime indiscrezioni, la modella brasiliana starebbe frequentando una nuova fiamma e proprio con lui avrebbe trascorso una vacanza sul lago di Como: si tratta di Vincenzo Millico, 22enne ex giocatore del Cagliari.

In base agli indizi che rivela il web, l’ex gieffina ha pubblicato una foto con i piedi di un uomo misterioso senza rivelarne il volto. In alcuni scatti, però, la dolce metà della modella presenta dei calzini con la stessa fantasia di una maglietta mostrata da Millico sulla sua pagina social. I fan hanno fatto così due più due, ritenendo che tra la modella e il calciatore ci sia del tenero. Al momento, però, sembra che la Mello abbia deciso di mantenere il riserbo sulla sua presunta relazione. Non rimane che attendere la sua prossima mossa.

Dayane Mello, qualche mese fa, è tornata a parlare del suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Tra le due è nata un’amicizia molto forte al Grande Fratello Vip che si è poi rovinata, dopo il reality show. La modella brasiliana, durante una diretta su Instagram, ha lanciato una frecciata al fidanzato dell’attrice, Andrea Zenga, accusandolo di essere responsabile del loro allontanamento.

“Io le voglio davvero troppo bene. Perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra, cioè, ci siamo volute bene, ma ad oggi lei ha un ragazzo che ci ha fatte separare, sì quello lì. Poi magari in futuro ci troveremo nuovamente come amiche o non lo so ragazzi. Purtroppo ad oggi è così. Quello lì ha rovinato tutto. Più vino per me così parlo” ha affermato l’ex gieffina.

