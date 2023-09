Dayane Mello: “Invidia per la mia luce…”/ Frecciatina a Giulia Salemi: scontro tra ex Grande fratello vip!

Grande fratello vip 5, Dayane Mello e Giulia Salemi smettono di seguirsi: il caso “defollow”

Tira aria di maretta tra le inquiline nella Casa del Grande Fratello vip, Giulia Salemi e Dayane Mello, dal momento che emerge un clamoroso defollow. A quanto pare, infatti, le due modelle, concorrenti al Grande fratello vip 5, non si seguono più sul re dei social. Via il segui su Instagram, quindi, da parte di Giulia Salemi verso Dayane Melli e viceversa, in quella che si direbbe una dichiarazione di guerra social in atto. Questa, per il fandom congiunto delle modelle, trapelerebbe tra le parole di uno sfogo che é ora virale in un videomessaggio tra i post più discussi del momento, nel web.

Si tratta del contenuto di una Instagram story di Dayane Mello, che -in un tripudio di interazioni degli utenti -viene condivisa in massa sui social.

“Ho visto che avete già visto che ho escluso un po’ di gente sul mio Instagram -dichiara quindi sibillina Dayane Mello, in un messaggio rivolto ai fan sul segui tolto nell’ultimo periodo, e il riferimento per l’occhio pubblico attivo in rete sarebbe anche a Giulia Salemi-. Io do’ una chance, cerco sempre di riprendere i rapporti che sono un po’ persi, cerco di dare valore a queste persone però poi…”, prosegue lo sfogo.

Il messaggio della rottura

E il messaggio che farebbe luce sulla sospetta guerra-social dichiarata dalla modella brasiliana, sembra avanzare con il retroscena da cui deriverebbe l’inizio della fine dei rapporti tra Dayane Mello e Giulia Salemi: “vai a una festa, dici ‘ciao’ e la persona scappa via, perché magari la tua presenza dà fastidio o mettere nell’ombra il loro personaggio”. Ma l’acredine tra le parti coinvolte nella guerra social dichiarata dall’ex Grande fratello vip 5 avrebbe un chiaro motivo, che presto detto da parte della brasiliana: “Semplicemente per invidia della tua luce, di quello che sei… veramente fate schifo. Tante fanno schifo. Sono schifata”, conclude nel messaggio sibillino, Dayane Mello.

Insomma, nell’ottica di una presunta frecciatina a Giulia Salemi, sua ex coinquilina nella Casa del gioco televisivo Grande Fratello vip 5, Dayane Mello taccerebbe la modella italo persiana di una marcata gelosia covata nei suoi riguardi. Accade mentre per la quota Grande Fratello 2023, nel reality in corso, la vip Grecia Colmenares é a rischio eliminazione…

“Questo drama tra Dayane e Giulia… perché il gfvip 5 non morirà mai…”, si legge tra i repost del videomessaggio più discusso del momento su X.

"Questo drama tra Dayane e Giulia… perché il gfvip 5 non morirà mai…", si legge tra i repost del videomessaggio più discusso del momento su X.













