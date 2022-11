Dayane Mello, messaggio a Luciano Punzo prima del GF Vip?/ Spunta un biglietto…

Dayane Mello ha scritto a Luciano Punzo?

Luciano Punzo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 da una settimana e, stando una rivelazione fatta da Amedeo Venza nel corso dell’ultima puntata di Casa Pipol, avrebbe ricevuto un messaggio speciale da Dayane Mello prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. “Cosa gli ha scritto? Credo un “mi manchi” o qualcosa del genere. Invitiamo la Mello e vediamo se questa cosa è successa oppure no. Non ci sarebbe niente di male, vedremo come la prenderà Manuela. Lei sta male ma sta sbrigando delle carte per trasferirsi a Londra”, ha raccontato Amedeo Venza a Casa Pipol.

Dayane Mello smentisce il flirt con Luciano Punzo/ "Quello che fa la gente per..."

Dayane Mello, per il momento, non ha ancora espresso il proprio pensiero sulle dichiarazioni fatte da Venza, ma ha smentito di aver avuto un flirt con l’ex tentatore che, nella casa del GF Vip 2022, è entrato da single dopo la fine della storia con Manuela Carriero.

Luciano Punzo e Dayane Mello: confronto al Grande Fratello Vip 2022?

Luciano Punzo, diversamente dagli altri, nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 come Oriana Marzoli, sta creando poche dinamiche. Fuori dalla casa, però, si parla molto della fine della sua storia con Manuela Carriero ed ora per il suo rapporto con Dayane Mello. La modella brasiliana che è stata una grande protagonista della quinta edizione del reality show ha prontamente smentito le parole di Punzo che, all’interno della casa, ha raccontato di aver avuto un flirt con lei.

Luciano Punzo, rivelazione choc al GF Vip/:"Sono stato con Dayane Mello/ "Era presa"

Un botta e risposta a distanza quello tra la Mello e Punzo che, tuttavia, potrebbero ritrovarsi presto l’uno di fronte all’altra per un confronto. Alfonso Signorini organizzerà il tutto in modo da permettere a Dayane di parlare direttamente con Luciano in quella che è stata la sua casa per mesi?

