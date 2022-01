Dayane Mello molestata a La Fazenda? ‘Assolve’ Nego Do Borel/ “Nego non ha commesso abusi sessuali su di me”

Dayane Mello è stata molestata a La Fazenda?

La modella Dayane Mello durante la sua recente partecipazione al reality brasiliano è stata coinvolta in un vero e proprio caso mediatico. Dopo una serata trascorsa nella fazenda con gli altri concorrenti, la Mello è finita a letto con Nego Do Borel. Fin qui nulla di strano se non fosse che sui social è cominciata a circolare la voce che il cantante brasiliana di funk ostentação l’avesse molestata. Si sono susseguiti video, filmati e tanto altro, ma a distanza di mesi da questo spiacevolissimo evento a far chiarezza una volta e per tutte è stata proprio Dayane pubblicando un lunghissimo post sui social.

“Vorrei parlarvi di una questione delicata: dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti con Nego alla fattoria, valutando e rivalutando gli eventi, parlando con una psicologa e con alcune persone intorno a me, sono giunta alla conclusione che, sebbene la sua condotta non sia stata la più prudente possibile in quella situazione, non ha commesso abusi sessuali contro di me e non mi ha violentata” – ha scritto la Mello mettendo la parola ‘fine’ alla cosa.

Dayane Mello ‘assolve’ Nego Do Borel: “non mi ha violentata”

Non solo, Dayane Mello prosegue nel suo lungo post pubblicato su Instagram scrivendo: “so che questo argomento accende gli animi della gente poichè coinvolge qualcosa di molto serio. So anche che migliaia di donne subiscono abusi sessuali ogni anno in Brasile, e so anche che tutto deve sempre essere fatto per evitare che questa rimanga una triste realtà. Per questo non ho potuto fare a meno di parlare della conclusione alla quale sono giunta”. Nessuna violenza né tantomeno un abuso da parte del cantante brasiliano che viene assolto dalla modella.

Proprio la Mello ha chiesto di non parlare più di questa cosa: “dal momento che non sarebbe giusto che la sua condotta, per quanto avventata, sia considerata criminale, vi chiedo di interrompere la discussione una volta per tutte riguardo quello che è successo quella notte. Infine, ha aperto l’argomento di sensibilizzazione contro la Violenza sulle donne, una lotta che continuerà sempre a sostenere”. Infine i ringraziamenti al team del reality: “sono molto grata al team Record per lo zelo con cui hanno trattato la situazione, ascoltando la mia versione e cercando di proteggermi! Abbiamo bisogno di questo atteggiamento sempre, in tutti i casi simili. Continuerò sempre, insieme a tutte le donne vittime, a cercare incessantemente soluzioni affinché le situazioni di violenza e di abuso siano trattate con tutta la serietà necessaria! Vi ringrazio molto per tutto il sostegno e l’affetto!”.



