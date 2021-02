Dayane Mello/ Scontro di fuoco con gli Zorzando e Rosalinda le dice addio…

Dayane Mello al Grande Fratello vip 2020, scontro di fuoco con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Sono stati giorni di fuoco quelli di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 dopo la sua scelta di lasciare al televoto Rosalinda Cannavò segnandone, forse, il destino, contro Stefania Orlando. Aver tradito così un’amica e la donna che ha dichiarato di aver amato, almeno per un tratto, ha sconvolto il pubblico a casa, ha fatto infuriare le Rosmello che hanno deciso di dividersi, e ha spaccato la casa. Al suo fianco è rimasta Samantha de Grenet, pronta a difenderla abbracciarla e sostenerla, dall’altra parte, invece, si sono schierati Tommaso Zorzi e Stefania Orlando punti nell’onore per via di quello che la brasiliana ha detto e fatto contro di loro quando Maria Teresa Ruta è uscita dalla casa. Dayane ha accusato Stefania di aver tradito un’amicizia per il gioco e lo stesso è successo con Tommaso Zorzi che, a questo punto, ha subito puntato il dito contro di lei facendole notare che adesso la sua maschera è finalmente caduta e che non dovrà più fargli lezione di vita visto che razzola male.

Rosalinda Cannavò dice addio a Dayane Mello ma…

Lo scontro è andato avanti per un paio di giorni fino a quando, almeno secondo i bene informati, la produzione non ha spinto gli Zorzando a moderare i toni e scusarsi con Dayane Mello al Grande Fratello vip 2020. I chiarimenti che ne sono seguiti sono serviti solo a lasciare tutti in una quiete apparente visto che alla fine il rapporto e l’unione che si era creata con la morte di Lucas non c’è più. Anche Rosalinda Cannavò ha deciso di chiudere i conti con la sua amica parlando di quello che succederà una volta fuori spiegando che forse per lei ci sarà sempre un posto nel suo cuore e che quando vorrà parlare lei ci sarà. Forse fuori riusciranno a dirsi cose che non hanno avuto il coraggio di dirsi in casa?



