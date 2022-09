Dayane Mello sparisce dai social, cosa è successo?/ Fan preoccupati e…

Dayane Mello sparisce dai social dopo lo sfogo Instagram, cosa è successo?

Fan in allerta per Dayane Mello. Dopo uno sfogo, il profilo Instagram dell’ex gieffina è sparito dalla circolazione. Sono in molti a chiedersi cosa sia successo e come mai Dayane Mello abbia deciso di prendersi una pausa non programmata sui social. Alcune indiscrezioni parlano però di un malfunzionamento dei social: “Fonti vicine ci informano che si tratta di un problema di IG e non di hacker o cose simili. Speriamo che ci sia una conferma ufficiale e che questo possa essere risolto presto prima di andare nel panico”. Qualche ora prima, Dayane aveva affidato a Instagram uno sfogo sottolineando il fatto di aver trovato difficoltà in Italia ad avere uno spazio suo in televisione. Secondo Dayane, per lavorare in Italia sarebbe importante avere accanto un uomo facoltoso che ti consenta di poter approdare in televisione senza particolari meriti.

L’ex gieffina ha dichiarato: “Ho fatto tantissime cose belle in televisione, l’ho fatto sempre per soldi e come esperienza personale, non ho una malattia per diventare famosa. E con questo vi dico che i miei progetti in televisione non ci sono. Purtroppo è molto difficile lavorare in Italia perché ovviamente ti danno lo spazio ma non ti daranno mai un programma, non potrai mai entrare a fare qualcosa di importante. Avrei voglia di fare un sacco di cose. O ti sposi un calciatore o ti sposi un imprenditore per essere in televisione, oppure il tuo talento e quello che sai fare non basta”.

Dayane Mello attacca poi il mondo delle influencer. L’ex gieffina ritiene infatti che il mondo delle influencer sia vuoto e fake. Su Instagram, Dayane ha così commentato: “So che oggi viviamo con il mondo degli influencer ma non mi piace fare l’influencer, non sono proprio adatta per vendere quello che magari non è vero, quello che non mi piace. Per me è un mondo un po’ vuoto e fake”.

Nella stessa diretta Instagram, Dayane Mello ha anche svelato il suo rapporto con Soleil Sorge e Sonia Lorenzini: “Soleil è entrata nella mia vita per qualcosa di molto specifico. È una delle mie migliori amiche, un essere umano strepitoso, la amo con tutto il mio cuore, è una donna meravigliosa. Io e Sonia siamo amiche, le voglio un sacco di bene, infatti è nata nel mio stesso giorno. Siamo persone particolari. Ci piace rispettare i nostri spazi, ci sentiamo ma non abbiamo bisogno di far vedere la nostra amicizia per dire che siamo amiche”. Dayane ha poi lanciato una frecciata e sono in molti a chiedersi a quale coppia famosa si sia riferita. Le sue parole sono suonate sibilline: “La cosa che mi fa ridere è che voi state ancora a credere nelle “coppiette” belle perfette. Dovete scoprire da soli, io non dico niente”. A chi si sarà riferita?

