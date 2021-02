Daydreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 1 febbraio: Can furioso

Daydreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata 1 febbraio

Nella puntata di Daydreamer Le Ali del Sogno torna oggi, lunedì 1 febbraio 2021. Can non sopporta più le ingerenze di Ygit nella sua storia con Sanem, quindi decide di prendere provvedimenti. Prima della partecipazione ad una riunione importante, il Divit fornisce al rivale un indirizzo sbagliato e così lui e Polen non si presentano all’appuntamento, facendo una brutta figura. CeyCey accompagna Deren in una casa di riposo e qui ha modo di incontrare una signora molto anziana che lo aiuta a riflettere sul fatto che in amore è importante dare attenzione alla persona con cui si decide di dividere la vita.

Lelyla fa finta di essere gelosa nei confronti di Osman però si rende presto conto che in realtà non è preoccupata del possibile tradimento del fidanzato in quanto è ancora innamorata di Emre.

Daydreamer Le Ali del Sogno, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti in Daydreamer Le Ali del Sogno. Deren va a trovare Osman sul set e si rende subito conto che ci sono moltissime ragazze che lo trovano attraente e fanno di tutto per poter restare da sole con lui, anche se l’ex macellaio in realtà non si accorge del suo successo. Poco dopo vengono raggiunti da Leyla che ha modo di vedere con i suoi occhi l’effetto che il fidanzato ha sul pubblico femminile ma non riesce ad innervosirsi per questo.

L’attore, però, soffre molto per il fatto che la compagna non mostra alcun fastidio e si convince sempre di più che in realtà lei non lo ami. Quando Leyla torna in ufficio, racconta a sua sorella di Emre e del fatto che il suo ex capo le ha chiesto di insegnare l’utilizzo di un programma alla sua nuova assistente. Sanem, però, si rende conto che la sorella è molto più arrabbiata per questo che per il fatto che il fidanzato è molto desiderato dalle donne.

Poi è la volta di Sanem a sfogarsi, dicendo a Leyla che Huma l’ha umiliata nuovamente dicendole che non ha la lucidità emotiva tale per poter avere successo nella vita. Alla fine Sanem raggiunge Can per pranzare insieme mentre Leyla decide di accettare la proposta di Emre e offrire a Melis, la sua nuova assistente, il supporto necessario per imparare ad utilizzare il programma gestionale.

Polen non si arrende e porta a Can un pranzo molto sano. Il ragazzo, però, era in attesa di Sanem che ha portato due pizze. Alla fine, per complicare ancora di più la situazione arriva anche Ygit e i quattro si ritrovano ancora una volta tutti insieme. CeyCey e Ayhan si incontrano ad una manifestazioni in favore degli animali e la ragazza lo accusa di trascurare la donna alla quale ha chiesto la mano. Quando si diffonde fra i partecipanti la notizia che lui si sposerà, iniziano i festeggiamenti ma CeyCey si sente troppo sotto pressione. Mevkibe raggiunge Sanem in ufficio perché ha il sospetto che la ragazza abbia trascorso il weekend con Can ma per fortuna la figlia riesce a confonderle le idee e a farle credere di essere stata ad una fiera per lavoro.

Leyla va da Emre per comunicargli che ha intenzione di aiutare Melis a utilizzare il programma aziendale. Polen si lamenta con Huma perché Sanem e sua madre sono ingestibili ma la donna la invita a tenere duro perché è sua intenzione convincere il figlio a lasciare quella ragazza che non è alla sua altezza.

Can confessa a Sanem che proprio Mevkibe era venuta qualche giorno prima in ufficio per convincerlo a trovare una soluzione per far pace con la figlia e la ragazza apprezza molto quello che ha fatto per loro. Mevkibe in particolare non vede di buon occhio Ygit, il nuovo capo di Sanem, perché lo ritiene una persona falsa. Can è felice di questo perché si sente molto apprezzato dalla famiglia della fidanzata, cosa che non può dire invece Sanem per quanto riguarda la famiglia Divit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA