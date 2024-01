Dazn gratis senza abbonamento: partite in modalità “free”/ Quali eventi si potranno vedere senza pagare

Dazn lancia una versione gratis della piattaforma streaming: a partire dal 26 gennaio si potranno vedere gratuitamente gare della FA Cup, la Serie A femminile, la Riyhad Season Cup, la Champions League femminile, il campionato spagnolo e quello portoghese. Le novità sono disponibili su DAZN in modalità free, anche agli utenti che non hanno sottoscritto un abbonamento. La novità della piattaforma streaming arriva a livello globale: sarà possibile usufruirne anche in Italia. Non solo eventi: saranno visibili agli utenti anche eventi sportivi premium, live e on demand, oltre ai prodotti e a i servizi integrati della piattaforma, come notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing. Il primo evento gratuito sarà il big match tra Tottenham e Manchester City in FA Cup, poi le tre amichevoli della Riyadh Season Cup.

I non abbonati, per accedere ai contenuti gratuiti, dovranno andare sul sito di Dazn, cliccare sull’evento che intendono guardare e registrarsi gratuitamente. L’amministratore delegato di Dazn, Stefano Azzi, ne ha parlato così a Repubblica: “Allargheremo la piattaforma alla modalità free per alcuni contenuti, aggiungendola alla modalità a pagamento. Si parte il 26 gennaio alle 21: Tottenham-Manchester City di Fa Cup sarà gratis, basterà registrarsi su Dazn. Perché dobbiamo allargare la piattaforma degli sportivi anche a chi non ha una passione tale da seguire lo sport con continuità. Partite della Liga, di pallavolo o di calcio femminile, che sta crescendo molto. La modalità free permette di crescere ancora e di generare valore. Quello del calcio femminile è un sistema che deve svilupparsi e trovarlo sullo stesso portale del maschile aiuta”.

Dazn gratis, l’ad: “Aumentiamo la condivisione dello sport”

L’amministratore delegato di Dazn, Stefano Azzi, in un’intervista a Repubblica ha dichiarato: “Vogliamo essere il contenitore unico per tutta l’esperienza del calcio che fino a ieri il tifoso viveva su varie piattaforme: guardare la propria squadra, commentare con altri tifosi su Fan Zone, comprare la pizza. E poi acquistare i biglietti per la prossima partita e la maglia del campione, tutto sulla stessa app. Dopo la fase di lancio e quella di consolidamento, siamo entrati nella fase di crescita”. Parlando delle partite gratuite ha affermato: “Per i prossimi 5 anni, sicuramente no. Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Ma devi mantenere il valore del premium. Ed è corretto che il mercato abbia le sue dinamiche di prezzo anche per il tifoso”.

Con oltre 3,5 miliardi di appassionati di sport, la piattaforma streaming punta a creare la più grande comunità online per vedere più sport e vivere esperienze più ricche scegliendo una modalità premium o free. “La nostra visione è di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale e il lancio della modalità free è un altro passo che va in questa direzione. Offrendo la migliore proposta per i detentori dei diritti e la migliore app per i fan, stiamo lavorando per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati in un ecosistema completo e interattivo che possa regalare tutte le emozioni del grande sport” ha spiegato ancora Stefano Azzi.











