Dazn, nuovi disservizi: ministro Urso convoca la società/ Incontro il 10 gennaio

Continuano a palesarsi disservizi con lo streaming del campionato di calcio di Serie A da parte della piattaforma Dazn, tanto che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha scelto di approfondire la questione con i diretti interessati. Il governo ha infatti fissato un rendez-vous con i vertici dell’emittente, come annunciato dallo stesso componente dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “A tutela dei consumatori ho convocato per il 10 gennaio al Ministero i vertici della società Dazn”.

Un appuntamento, quello con Dazn, al quale, salvo variazioni dell’ultimo minuto, parteciperanno anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e i vertici della Serie A. La volontà è quella di discutere relativamente alle problematiche che sono state riscontrate anche in occasione della giornata di campionato andata in scena mercoledì 4 gennaio 2023, dopo quasi due mesi di astinenza dal calcio italiano per via dei Mondiali Qatar 2022.

DAZN, CONTINUANO I DISSERVIZI: MINISTRO URSO CONVOCA EMITTENTE “PER FARE CHAREZZA”

Attraverso l’incontro di martedì 10 gennaio, inoltre, il ministro Urso intende confrontarsi direttamente con Dazn circa “il perpetuarsi del disservizio, che impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti”. Insomma, un inequivocabile ammonimento da parte del governo: andare avanti con streaming a singhiozzo non è una strada praticabile, anche se – questo va precisato per dovere di cronaca – non sempre i problemi si manifestano e anche nei mesi scorsi numerose partite si sono viste senza intoppi.

Il punto, però, è che questi ultimi non dovrebbero mai palesarsi, com’è invece avvenuto, ad esempio, ieri sera in Inter Napoli, quando su Twitter è esplosa la rabbia dei tifosi, che lamentavano in massa l’impossibilità di assistere al grande match della sedicesima giornata della Serie A per via di uno streaming troppo ballerino e malfunzionante. Fra di loro c’era anche l’ex attaccante Aldo Serena, che ha riscontrato le medesime difficoltà su Dazn.











