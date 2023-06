Dazn venderà i biglietti di Serie A/ Accordo con Vivaticket: acquisto durante la visione delle gare

Sarà possibile acquistare un biglietto per guardare dal vivo una partita di Serie A direttamente dall’app che invece permette di vederne altre. È questo il futuro di Dazn, che dalla prossima stagione consentirà proprio di comprare un tagliando per una gara di campionato direttamente dall’applicazione: e in futuro non è escluso che possa esserci anche merchandising. Il tutto, per creare un filo comune tra contenuto ed experience, come sottolinea Il Sole 24 Ore.

È questo il nuovo accordo fra Dazn e Vivaticket, che permetterà ai tifosi di acquistare direttamente dall’app i biglietti per seguire le partite di calcio dal vivo. Come spiega il comunicato, “avverrà per fasi. In quella di lancio i tifosi potranno acquistare i biglietti su un sito web dedicato, che sarà pronto nelle prossime settimane. In seguito, col tempo l’integrazione dello store Vivaticket in Dazn diventerà ancora più completa con la possibilità di utilizzare un solo account, fare acquisti con un click e vi- vere un’esperienza personalizzata in base ai propri interessi”.

Ceo Dazn: “Vogliamo diventare un punto di riferimento”