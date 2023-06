Serie A, date stagione 2023-2024/ Si comincia il 20 agosto, si chiude il 26 maggio ’24

Sono state rese note nelle scorse ore da parte della Figc, la federazione italiana giuoco calcio, tutte le date dei campionati di calcio 2023-2024, a cominciare dalla Serie A. La corsa allo scudetto cucito sulle maglie del Napoli ripartirà ufficialmente fra meno di due mesi, precisamente il prossimo 20 agosto 2023. La cavalcata si chiuderà poi a ridosso dell’estate 2024, leggasi il 26 maggio, poco più di nove mesi in cui le varie squadre del nostro torneo, comprese le tre neo promosse Frosinone, Genoa e Cagliari, si battaglieranno per ottenere il titolo ma anche per strappare il pass per la qualificazione in Champions League, Europa League e Conference, oltre che per salvarsi e non retrocedere in Serie B.

E a proposito della cadetta, la prima giornata della Serie B scatterà il 19 agosto 2023 e si chiuderà il 10 maggio del 2024, mentre per quanto riguarda la Coppa Italia Frecciarossa la finale è stata programmata il 15 maggio. La Federazione italiana giuoco calcio ha comunicato altresì la data di inizio e fine della Serie C, l’ultimo fra i tornei professionisti: al via il 27 agosto e si chiuderà il 28 aprile, mentre la Coppa Italia Lega Pro prenderà il via il 20 agosto prossimo.

SERIE A, LE DATE DELLA NUOVA STAGIONE: ECCO GLI ALTRI TORNEI

Da segnare anche le date della Serie A femminile, campionato di calcio che sta attraendo sempre più interessi. Il fischio di inizio scatterà il 16 settembre mentre la bandiera a scacchi giungerà il 19 maggio 2024.

La Serie B, invece, prenderà il via il 17 settembre e si concederà sempre il 19 maggio, mentre i due tornei di Primavera, 1 e 2, inizieranno entrambi il 17 settembre 2023 (la data di fine non è stata comunicata). Infine la Lega Nazionale Dilettanti, a cominciare dalla Serie D che prenderà il via il prossimo 3 settembre 2023 e si concluderà il 5 maggio 2024. La serie Juniores Nazionale inizierà invece il 16 settembre e si chiuderà il 20 aprile, mentre la Serie C femminile scatterà il 10 settembre e terminerà il 26 maggio 2024.

