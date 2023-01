De Laurentiis “Agnelli? L’ho usato contro i fondi”/ “Lega? Sono tutti morti di fame…”

Da ormai diversi anni, nell’ambiente Lega Calcio tiene banco il discorso relativo ai diritti del campionato di Serie A. Divergenze, scontri, alleanze e sotterfugi sono all’ordine del giorno tra i presidenti delle squadre italiane, come testimonia quanto raccolto dall’inchiesta seguita da Report, in onda questa sera alle 21:20 su Rai3. Aurelio De Laurentiis, stando a quanto raccontato dallo stesso numero uno del Napoli, si sarebbe servito della figura di Andrea Agnelli, ormai ex presidente della Juventus, per combattere ciò che lo stesso patron azzurro non condivideva circa la questione appunto dei diritti.

Le parole di Aurelio De Laurentiis sono state chiare e forti, ma anche dure: “Ho usato il signor Agnelli perché mi serviva che lui mi andasse in cu*o ai fondi che erano un’altra st*onzata“. Chiaro riferimento al fatto che il patron del Napoli non vedeva, e tuttora non vede, come i fondi esteri siano la soluzione giusta per risolvere i problemi, come invece accade in Inghilterra e in Spagna.

DE LAURENTIIS: “TUTTI I MORTI DI FAME DELLA LEGA…”

Alla domanda relativa alla presenza di una cordata interessata ai diritti, Aurelio De Laurentiis ha tuonato: “Tutti i morti di fame della Lega per un tozzo di pane stavano vedendo i prossimi 7/8 anni ad un fondo. Allora io dico: “Ma che siete matti?”. E allora io ho usato Agnelli perché chiaramente se entrava il fondo non gli permetteva di fare la Superlega e lui si è scagliato contro i fondi”. A raccontare attraverso i numeri la situazione è stato Gian Gaetano Bellavia, esperto di riciclaggio, che come si può sentire dall’anticipazione di Report spiega come: “Nel 2021, le società di calcio avevano debiti per 4 miliardi e mezzo“. Dati che raccontano la situazione tragica e tutta la parte malata del nostro sport. La governance della Serie A appare, dunque, molto fragile, anche se ci sono degli equilibri ben delineati, e i club vorrebbero avere maggior peso nella difesa dei propri interessi.

Lo scontro dei Presidenti dei club di serie A nella Lega Calcio. C'è chi vorrebbe l'ingresso di un fondo nella Lega, opzione osteggiata dal presidente del Napoli che ha trovato un alleato in Andrea Agnelli.#Report questa sera alle 21.20 su #Rai3













