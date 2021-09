De Laurentiis contro tutti “C’è chi scippa lo scudetto”/ “Nessuno come il Napoli…”

De Laurentiis contro tutti: “C’è chi ti scippa lo scudetto”

A pochi giorni dall’importante sfida di Serie A tra Napoli e Juventus, in programma sabato allo stadio Diego Armando Maradona, torna a parlare il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. In occasione dell’amichevole dei partenopei contro il Benevento, vinta 1-5 dai giallorossi, De Laurentiis ha parlato della sua gestione del club, come riporta SportMediaset: “Il futuro l’abbiamo fatto in questi 12 anni in Europa. Nessuna squadra italiana ha avuto questa continuità“.

Secondo il patron azzurro, il Napoli, nonostante i pochi risultati conseguiti ha avuto comunque un ottimo rendimento, e sui titoli aggiunge: “Non abbiamo vinto lo scudetto ma non è l’unica cosa che conta“. In merito alla stagione 2017-2018, De Laurentiis continua: “A volte uno scudetto si vince per varie combinazioni e altre volte c’è chi ti scippa lo scudetto“. Dichiarazioni che fanno discutere e riaccendono il duello tra Napoli e Juventus.

De Laurentiis alle tifoserie campane: “dovremmo essere una sola famiglia”

Dopo il ricorso vinto dal Napoli per la squalifica di Victor Osimhen, il quale potrà prendere parte alla partita contro la Juventus, Aurelio De Laurentiis sembra lanciare una frecciatina alla squadra bianconera. Con la frase “C’è chi ti scippa lo scudetto”, l’attenzione torna sulla sfida Inter-Juventus del 2018, vinta dai bianconeri 2-3, la quale aveva sollevato diverse polemiche. Il Napoli poi perse 3-0 a Firenze, consentendo alla Juventus di vincere lo scudetto. Un ricordo amaro, dove da un lato si va a riaprire la questione del “sistema”, dall’altro la famosa vicenda dello “scudetto perso in albergo”.

Parole che fanno sicuramente infuocare l’atmosfera della prossima gara di campionato. Nelle parole riportate da SportMediaset, Aurelio De Laurentiis ha concluso con un messaggio rivolto a tutte le tifoserie campane: “La sinergia dovrebbe esistere in tutta la Campania. Non ci dovrebbe essere nessuna contrapposizione con Avellino, Juve Stabia, Benevento perché rappresentiamo la cosidetta ‘Terra felix’, dovremmo essere una sola famiglia“.



