De Laurentiis: “Koulibaly e Mertens scelgano tra Napoli e denaro”/ “Fabian Ruiz…”

Campionato finito, qualificazione in Champions centrata, seppur con qualche rammarico per quel crollo nella seconda parte di stagione che ha compromesso il sogno scudetto, poi finito al Milan. Nonostante questo, l’annata del Napoli è stata nel complesso positiva. Dopo un bilancio veloce, però, è tempo di pensare già al futuro. Non c’è infatti troppo da aspettare: quest’anno il campionato ripartirà addirittura il 14 agosto, con i ritiri che saranno anticipati. Come di consueto, gli azzurri andranno a Castel di Sangro. Da lì probabilmente De Laurentiis penserà anche al mercato.

Tra i nodi da sciogliere per il presidente del club partenopeo ci sono quelli legati al futuro di Koulibaly e Mertens. Il difensore andrà in scadenza il prossimo anno, nel giugno 2023. L’attaccante belga invece è in scadenza già adesso: a giugno dunque si libererà a zero ma non è ancora detta l’ultima parola. In occasione della presentazione del ritiro, De Laurentiis ha dichiarato: “Koulibaly e Mertens? Devono decidere se scegliere il denaro o restare qui. Sono due calciatori che stimo e apprezzo, ma devono decidere cosa fare. Altrimenti è un problema che non mi riguarda”.

Mercato Napoli, De Laurentiis fa il punto

Il futuro di Koulibaly e di Mertens è ancora un grande punto interrogativo in casa Napoli. De Laurentiis è stato chiaro, le strade sono solo due: o il club nel quale sono diventati grandi o le ambizioni economiche. Grande preoccupazione tra i tifosi anche per Fabian Ruiz, cresciuto esponenzialmente in stagione e diventato sempre più l’idolo della tifoseria. Se infatti Ospina – come ha spiegato il presidente – è partito senza dir nulla, Fabian Ruiz ha chiesto due settimane di tempo. “Ospina e Fabian? David è partito senza dirci nulla. A Fabian abbiamo fatto una proposta e dovremmo avere risposta nel giro di due settimane. Non vogliamo mandare via nessuno ma nemmeno fare follie”.

Il Napoli potrebbe poi portare in azzurro Federico Bernardeschi, che saluterà la Juve a zero. A trattare personalmente l’affare è stato proprio il numero uno del club partenopeo, come confermato da lui stesso: “Ho trattato personalmente con Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo. Poi c’è un discorso di squadra da valutare con Spalletti. Vedremo. Cavani e Vecino sono nomi che non abbiamo messo nelle nostre idee”.











