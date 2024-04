Stefano De Martino al posto di Amadeus alla conduzione di ‘Affari Tuoi’?/ E per Sanremo 2025…

Stefano De Martino e Amadeus, ‘sliding doors’ per la nuova stagione tv?

Ci avviciniamo alla fase più calda dell’anno e il riferimento non è alla bella stagione alle porte. In poche settimane si consumerà l’attuale stagione televisiva e come di consueto si inizierà a ragionare sulle dinamiche di tele-mercato. In casa Rai si prevede un periodo di porte girevoli, sia per alcuni format in entrata e in uscita sia per eventuali cambi al timone e passaggi di testimone tra conduttori e conduttrici. Stando a quanto riporta Novella 2000, qualcosa bolle in pentola per due volti noti: Stefano De Martino e Amadeus.

Con il Festival di Sanremo 2025 ben lontano, l’unica certezza – anche se con qualche riserva – è l’assenza di Amadeus dopo 5 anni di luminosa conduzione. Attualmente è impegnato con un altro format di altrettanto successo, “Affari Tuoi”, ma anche in questo caso la sua posizione al timone potrebbe essere traballante. Il tema è quello del rinnovo di contratto che come spiega il portale – per ragioni economiche potrebbe non concretizzarsi. In tal senso, come possibile sostituto aleggia il nome di Stefano De Martino.

L’indiscrezione sul possibile passaggio di testimone al timone de “Affari Tuoi” tra Amadeus e Stefano De Martino sarebbe stata rilanciata anche da Giuseppe Candela con un post su Twitter. L’ex ballerino è ormai un conduttore affermato; diverse sono state le esperienze che lo hanno consacrato nel ruolo come l’esperienza attuale alla conduzione de “Stasera tutto è possibile”. Una maturazione che potrebbe portarlo a guidare format ancora più impegnative e dunque anche la trasmissione attualmente in mano ad Amadeus.

Chiaramente, siamo ancora nel merito delle speculazioni e delle teorie; il rinnovo di contratto di Amadeus – laddove dovesse concretizzarsi – potrebbe cambiare le carte in tavola e stravolgere tutte le ipotesi fatte fino ad ora sia per Affari Tuoi che per il Festival di Sanremo 2025. Nel frattempo, Stefano De Martino prosegue nel suo percorso di crescita e, a prescindere dai possibili passaggi di testimone, sembra essere pronto per il ‘grande salto’.











