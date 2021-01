Deanna Bastianich, moglie Joe Bastianich/ Lui: “è straordinaria e molto paziente”

Deanna Bastianich è la moglie di Joe Bastianich, lo chef italoamericano e giudice di Masterchef pronto a sedersi, ancora una volta, nella giuria di Italia’s Got Talent. Un amore importante quello nato tra la bellissima Deanna e il personaggio televisivo che si sono sposati nel 1995. Un matrimonio felice suggellato anche dalla nascita di tre figli: Olivia, Miles ed Ethan che vivono in America con la madre, visto che Bastianich è spesso impegnato per motivi di lavoro in giro per il mondo. Su Deanna si conosce davvero poco; anzi tutte le informazioni sulla donna sono arrivate direttamente dallo chef italoamericano che in diverse occasioni parlando della moglie ha utilizzato sempre parole di grande stima ed affetto.

“Lei è una donna generosa e molto riservata – ha raccontato il giudice di MasterChef precisando – “cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno”.

Joe Bastianich: “mia moglie Deanna Bastianich è riservata”

Deanna Bastianich è una donna molto discreta e attenta alla sua privacy. Nonostante la grandissima popolarità del marito Joe Bastianich in America e in Italia, la donna ha sempre preferito restare ben lontana dai riflettori mantenendo un profilo basso e riservato. A confermarlo è stato anche lo chef italoamericano e personaggio televisivo che durante un’intervista parlando della moglie ha rivelato: “Deanna è straordinaria, molto paziente. Riservata”. Non solo, Bastianich parlando del matrimonio con la sua Deanna ha detto: “abbiamo festeggiato vent’anni di matrimonio a Parigi, la nostra città. Ci andavamo anche quando avevamo poca disponibilità. E mentre io fondavo il primo ristorante a New York, lei già lavorava e mi dava i soldi per sigarette e taxi”.

Un grande amore quello tra Joe e Deanna anche se non sono mancati dei pettegolezzi su una presunta crisi coniugale per via di un flirt dello chef prima con Roberta Ruiu, ex cantante delle Lollipop e poi con Nadia Toffa. Flirt mai confermati dai diretti interessati.



