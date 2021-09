Deanna, moglie Paolo Belli/ “Sempre al mio fianco, soprattutto nei momenti bui”

Deanna e Paolo Belli formano una delle coppie più stabili del mondo dello spettacolo. Sposati da più di trent’anni, il musicista che lavora accanto a Milly Carlucci sin dalla prima edizione di Ballando con le stelle e la moglie vivono il rapporto in modo discreto. Nessun gossip e nessun pettegolezzo sul loro matrimonio che è stabile e rende sereni entrambi. Di Deanna non si hanno molte informazioni. Paolo Belli, pur facendo parte da anni del mondo dello spettacolo è sempre stato molto riservato non ha mai amato parlare della propria vita privata.

Tuttavia, in alcune interviste si è lasciato andare ad importanti dichiarazioni nei confronti della donna con cui ha condiviso sia i momenti belli che quelli più difficili della sua carriera. “Sempre al mio fianco, soprattutto nei momenti bui”, ha detto in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair.

Deanna, moglie Paolo Belli: una vita lontana dai riflettori

Paolo Belli è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti dal pubblico. Nonostante il successo e la popolarità, è riuscito a separare la sua vita privata da quella pubblica. La moglie Deanna ha sempre condotto una vita lontano dalle luci dei riflettori e lo stesso Paolo Belli, pur essendo presente sui social, non pubblica nulla della sua sfera intima.

Un rapporto importante e vissuto con serenità e che ha affrontato anche periodi un po’ più complicati. “Stiamo insieme da 30 anni e abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni…la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”, ha detto Belli in un’intervista a Top.

