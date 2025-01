Debora Massari, chi è la figlia di Iginio Massari: al fianco del papà nell’impresa di famiglia

Iginio Massari è papà di due figli, Debora e Nicola. La figlia del grande pasticciere bresciano, Debora Massari, è nata nel 1975 e ha seguito le orme del papà, avendo a sua volta una grande passione per il mondo della cucina e in particolare modo dei dolci. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, Debora Massari ha studiato Scienze e tecnologie alimentari, specializzandosi in particolare modo sui lievitati, presentando una tesi sul tema. Nel 2000 è entrata nell’azienda di famiglia, svecchiando il marchio Massari e dando una nuova idea ai prodotti pensati dal papà. In particolare modo ha cominciato ad occuparsi di quello che era l’e-commerce del brand Massari, curando inoltre i social.

Debora Massari, la figlia di Iginio Massari, si è occupata inoltre di ricerca e sviluppo per permettere al brand del padre di posizionarsi ancor di più sul mercato italiano ed estero, esportando appunto i loro prodotti e il concetto di Made in Italy in tutto i mondo. Non solamente ricerca e social: Debora si è dedicata alla cucina anche in maniera pratica, prendendo nel 2019 la qualifica da Maestro Pasticcere, entrando anche nel’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. È diventato inoltre membro del CDA della Iginio Massari Srl, affiancando il padre anche dal punto di vista amministrativo e finanziario.

Debora Massari, chi è la figlia di Iginio Massari: molto attiva sui social

La figlia di Iginio Massari è molto attiva su Instagram, dove conta più di 660.000 follower che la seguono quotidianamente per scoprire le novità del suo lavoro. È dunque anche una star del web: sul suo profilo condivide spesso immagini dei dolci meravigliosi che produce con il suo papà ma anche fotografie dei suoi figli. Forbes l’ha inserita, nel luglio 2022, nella classifica annuale “Le 100 donne di maggior successo in Italia“.