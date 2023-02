Debora Oggioni, chi è la fidanzata di Lazza/ Lui “grazie per le volte che mi hai salvato la vita”

Chiè Debora Oggioni, la fidanzata di Lazza

Debora Oggioni è la fidanzata di Lazza, il rapper in gara al Festival di Sanremo 2023. Tra i due è scattato l’amore e oramai non si nascondono più. Proprio così: dopo un 2022 di grandissimi successi, il rapper ha trovato anche l’amore visto che è sentimentalmente legato alla modella e ballerina professionista. I due si sono immortalati in diverse foro pubblicate sui social a conferma che tra loro le cose proseguono a gonfie vele. Debora e Lazza, infatti, sono felici e hanno deciso di condividere la loro gioia con tutti. Sicuramente saranno avvistati a Sanremo dove il rapper sarà in gara per la prima volta tra i big dopo un anno da incorniciare.

Ma chi è Debora Oggioni? E soprattutto cosa fa nella vita? Le informazioni sulla fidanzata di Lazza sono davvero poche, ma quello che possiamo dirvi è che lavora innanzitutto come modella e ballerina professionista. In passato ha avuto anche esperienze come hostess in contesti importanti come l’EICMA o la Fiera dell’artigianato di Milano.

Lazza e Debora Oggioni: i due non si nascondono più

La storia d’amore tra Debora Oggioni e Lazza è oramai nota a tutti. I primi a confermare che tra i due ci fosse un sentimento è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha spifferato: “Il rapper milanese si è fidanzato. E’ stata una storia con Fedez su Instagram che ha svelato l’amore fra il cantante e la sua Debora Oggioni, anche lei di Milano. Le fan di lazza possono mettersi il cuore in pace, lui ha intenzioni molto serie” facendo anche il nome della fortunata.

Debora è una ragazza molto presente sui social dove in diverse occasioni il rapper le ha dedicato delle bellissime parole d’amore. Un esempio? Basti pensare a quando quest’estate il rapper le ha scritto: “vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita”.

