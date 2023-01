Debora Pelamatti, moglie Max Pezzali/ Lei: “Lui è l’amore pulito, la cura”

Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali: il primo incontro nel 1995

Debora Pelamatti è la moglie di Max Pezzali: dal primo incontro alla nascita di un’amicizia che nel tempo si è trasformata in un grandissimo amore. Proprio così: i due si incontrano per la prima volta nel 1995, ma all’epoca nessuno dei due pensava che sarebbe scattata la scintilla. Proprio la compagna dell’artista ha raccontato: “era il 1995 quando ho conosciuto Max. Mi ero iscritta all’università di Pavia e alcuni amici ci hanno presentato. Qualche giorno dopo uno di loro mi ha chiesto se avevo piacere a rivederlo e da lì è iniziata la nostra bellissima amicizia”.

Quando Debora conosce Max era già impegnata in un’altra relazione:” all’epoca ero fidanzata con un ‘bad boy’, il classico ragazzaccio viziato e stupido che mi tradiva continuamente. I miei amici, Max compreso, non lo vedevano di buon occhio e quando partivo con lui nascondevo loro la verità. Un giorno Max, dopo aver scoperto le mie bugie, mi affrontò dicendo: ‘Se un amico ti dà dei consigli forse qualcuno potresti ascoltarlo, visto che così non è preferisco non vederti più, mi spiace che ti butti via così’. A quel punto lui non ha esitato a dichiarare il suo amore, consapevole che di non avere niente da perdere”.

Debora Pelamatti prima di scoprire di essere innamorata di Max Pezzali è stata vittima di un amore malato. Proprio la donna, intervista dal quotidiano Domani, ha raccontato la sua terribile esperienza. “Per il mio compleanno affitta un’intera spiaggia a Camogli, facendola addobbare con candele. Mi diceva che ero la donna della sua vita, che l’amore l’aveva sognato così. Mi aveva messa al centro della sua vita, apparentemente” – ha raccontato la donna che solo dopo resta vittima di un amore malato.

“Una sera passai davanti casa sua e vidi una tizia che stava per entrare. Mi fermo, le chiedo cosa faccia lì, lei ammette di avere una relazione con il mio uomo… Saliamo in casa insieme, io volevo avere delle spiegazioni. Lui nel panico urla che lei è una squilibrata, che si è inventata tutto. Nel frattempo lei piangeva in un angolino” – racconta Debora che scopre quella sera che il compagna la tradiva. Un tradimento che inizialmente giustifica fino a quando decide di affrontarlo, ma la cosa finisce male: “lo affronto, lui mi prende la testa e inizia a sbattermela contro l’asse del water: ‘Stronza, io stavo giocando!'”. Per fortuna è riuscita a salvarsi da questa relazione ritrovando in Max Pezzali l’amore della sua vita: “lui è l’amore pulito, la cura”.











