Martina Marinucci non è un personaggio del mondo dello spettacolo ma è celebre, soprattutto, perché è stata la prima moglie di Max Pezzali. Lei, infatti, è stata sposata 8 anni con il celebre artista (ancora sulla cresta dell’onda) e con lui ha messo al mondo anche un figlio, di nome Hilo. Sta di fatto che, proprio perché Martina Marinucci è stata la prima moglie di Max Pezzali, c’è stato un certo interesse da parte dei settimanali di gossip, che sono sempre a caccia dell’ultimo scoop. Martina e Max sono sempre stati una coppia molto riservata e hanno mantenuto un certo riservo sulla loro storia. E così è stato quando si sono separati.

Martina Marinucci ha divorziato da Max Pezzali nel 2013. Ora lui si è risposato ma, nonostante ciò, la ex coppia ha mantenuto un rapporto civile e senza rancori anche per evitare di creare problemi con il figlio. Di notizie ce ne sono poche ma riusciamo comunque a ricostruire le dinamiche che avrebbero spinto Martina Marinucci e Max Pezzali a prendere le distanze e a metter fino al loro matrimonio.

Martina Marinucci, chi è la ex moglie di Pezzali

In merito alla vita privata di Martina Marinucci abbiamo ben poche informazioni. Non si conosce l’età né tantomeno quale sia la sua occupazione attuale. In rete si legge solo del suo legame con Pezzali e quanto sia stato messo a dura prova a causa della malattia del figlio. Perché proprio questo è stato un grande impedimento per loro due. Non sono riusciti a tenere a galla il loro rapporto e, travolti dai problemi, hanno deciso di lasciare la presa e chiudere il matrimonio. Scelta sofferta ma che ha aiutato entrambi a vedere le cose da un altro punto di vista.

La separazione tra i due è stata presa di comune accordo, tanto è vero che, una volta ufficializzata, Max Pezzali ha scritto un lungo post di apprezzamento su Martina Marinucci per ringraziarla degli anni che hanno condiviso insieme. “Grazie Martina per questi anni straordinari, per le emozioni, per Hilo. Grazie per avermi reso una persona migliore. Buona strada Marty”, ha scritto Max Pezzali su Instagram. Neanche a dirlo, l’ex moglie ha risposto alle parole del cantante: “Grazie a te, per questi 13 anni di rock n’ roll… Ti voglio bene Max… Buona strada anche a te”.

Martina Marinucci e l’ombra di un tradimento

Altri gossip rivelano dettagli poco chiari sulla rottura tra i due. Alcune voci hanno parlato di un possibile tradimento del cantante, che avrebbe dunque causato la separazione con Martina Marinucci . Parliamo, tuttavia, di una notizia che non è mai stata confermata dai diretti interessati, dunque da prendere con le pinze.