La storia d’amore tra Max Pezzali e la moglie Debora Pelamatti è una di quelle che fa bene al cuore e di cui oggigiorno bisognerebbe parlarne sempre più. Da amici inseparabili a compagni di vita: la presenza di Max Pezzali è stata fondamentale nella vita della moglie in un momento molto difficile della sua vita. Debora Pelamatti, infatti, è stata vittima di un amore malato, una dipendenza affettiva da cui si è salvata proprio grazie all’amicizia con la voce degli 883. “Ero vittima di un incantesimo malato. Tradita. Picchiata. Umiliata. Nel frattempo Max era il mio migliore amico, e poi è diventato la cura” – ha raccontato alla stampa Debora Pelamatti parlando apertamente della sua precedente relazione malata.

Mauro Repetto, chi è e perché ha lasciato Max Pezzali e gli 883/ "Nessun litigio ma mi sentivo un peso"

A salvare da un amore tossico e malato è stato proprio Max Pezzali, che ha saputo nel tempo conquistarle il cuore prima come amico e poi come marito. I due, infatti, dopo la fine della relazione tossica hanno iniziato a frequentarsi e tra i due è nato il grande amore che li ha portati a sposarsi nel 2019.

Debora Pelamatti moglie di Max Pezzali: dal matrimonio alla fede per l’Inter

Ci sono amori che ti rovinano la vita e amori che la cambiano, in meglio. E’ la storia di Debora Pelamatti, la moglie di Max Pezzali che dopo una relazione tossica con un uomo narcisista è tornata a vivere. Parlando della sua ex storia la moglie di Max Pezzali ha raccontato: “mi ammalia con gesti eclatanti, per il mio compleanno affitta un’intera spiaggia a Camogli Mi diceva che ero la donna della sua vita, che l’amore l’aveva sognato così. Mi aveva messa al centro della sua vita”. Il classico comportamento da uomo narcisista che deve conquistare la preda, ma dopo pochi mesi inizia l’incubo.

Martina Marinucci, chi è l'ex moglie di Max Pezzali/ Perché si sono lasciati e come sono i rapporti oggi

Una sera Debora Pelamatti nota qualcosa di particolare sulla pagina Facebook dell’ex che tende sempre a minimizzare la cosa. Poi l’amara scoperta: “vedo una tizia che sta per entrare a casa sua. Mi fermo, le chiedo cosa faccia lì, lei ammette di avere una relazione con il mio uomo e che lui le diceva di non potermi lasciare perché io ero una donna “di rappresentanza”. E’ il crollo di tutto, ma la vita ha in serbo una grande rivincita: l’amore e il matrimonio con Max Pezzali. “Quando Max mi ha chiesto di sposarlo e gli ho detto di sì” – ha detto Debora. I due al momento non hanno figli, anche se il cantante è papà di Hilo, nato il 24 settembre 2008 dall’ex moglie Martina Marinucci, con cui si era precedentemente sposato ad aprile del 2005.

Hilo, chi è e malattia del figlio di Max Pezzali/ Il cantante: "Incubo è finito ma si conosce poco"