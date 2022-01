Deborah Gillespie, Pearl e Amanda, moglie e figlie Meat Loaf/ “Uniti fino alla fine”

Il cantante Meat Loaf è morto a 74 anni. Un messaggio su Facebook ha comunicato la sua scomparsa: “I nostri cuori sono spezzati nell’annunciare che l’incomparabile Meat Loaf è morto stasera, con sua moglie Deborah al suo fianco. Le figlie Pearl e Amanda e amici intimi sono stati con lui nelle ultime 24 ore. La sua straordinaria carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film, tra cui “Fight Club”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” e “Il mondo di Wayne”. Sappiamo quanto abbia significato per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l’amore e il supporto che ci avete mostrato mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così stimolante e di un bell’uomo. Vi ringraziamo per la vostra comprensione del nostro bisogno di privacy”.

La prima moglie di Meat Loaf è stata Leslie Aday. I due sono rimasti uniti dal 1979 al 2001. Dal 2007 l’artista è stato invece sposato con Deborah Gillespie. Meat Loaf ha avuto due figlie: Pearl, che ha seguito le sue orme nel mondo della musica e ha sposato il chitarrista Scott Ian degli Anthrax; Amanda, che ha invece deciso di imitare il padre solo nella carriera nel cinema. Amanda è un’attrice nota soprattutto per il ruolo ricorrente di Dora Mae Dreifuss nella prima stagione della serie HBO Carnivàle (2003-2005). I suoi ruoli cinematografici includono Crazy In Alabama, The Mummy An ‘The Armadillo, South Dakota: A Woman’s Right To Choose e The Trials of Cate McCall. Oltre al suo lavoro in Carnivàle, ha recitato in programmi tv di successo, quali Boston Public, ER, Private Practice e My Name Is Earl. Pearl invece è apparsa in numerosi album e in vari tour e spettacoli televisivi con il suo patrigno, sia come corista che in duetti.

Meat Loaf e il primo matrimonio con Leslie Aday

Meat Loaf e sua moglie Deborah hanno lavorato insieme nel 2004 per “Meat Loaf: Live with the Melbourne Symphony Orchestra”, con Deborah accreditata come consulente di gestione. Lo accompagnava spesso a eventi del mondo dello spettacolo, come la serata di apertura “The Showgirl Must Go On” di Bette Midler. Meat e Deborah si erano sposati nel 2007 e avevano festeggiato 15 anni di matrimonio.

Prima di Deborah, Meat Loaf era sposato con Leslie Aday. Era una segretaria ai Bearsville Studios di Woodstock, New York, dove stava registrando Bat Out of Hell. La coppia iniziò a frequentarsi nel 1975 e convolò a nozze quattro anni dopo, il 23 febbraio 1979, a casa di Todd Rundgren, che ha prodotto l’iconico album di Meat Loaf. Leslie aveva già una figlia, Pearl, che Meat Loaf ha adottato. Hanno poi avuto un’altra figlia, Amanda, prima di divorziare nel 2001, dopo 22 anni di matrimonio.

