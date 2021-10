Deborah Iurato è Lady Gaga a Star in the star?/ Vincitrice annunciata…

Lady Gaga con Bad Romance strega tutti a Star in the star

Tutte le performance di Lady Gaga a Star in the star rasentano la perfezione, durante l’ultima puntata del programma la leggenda ha incantato tutti sulle note Bad Romance. La giuria, come spesso accade, si è spaccata dopo la sua esibizione, nessuno tra Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci è d’accordo, ognuno ha la propria idea e la porta avanti con grande enfasi per la gioia dell’interprete contento di aver mandato nel caos la giuria e il pubblico. Nelle scorse puntate il travestimento di Lady Gaga è arrivato a livelli molto professionali grazie soprattutto alla voglia delle star in gioco di arrivare fino alla finale.

Nonostante la confusione, le ipotesi su chi si celi dietro le vesti di Lady Gaga ci sono lo stesso: per Claudio Amendola la star nascosta è Heater Parisi per via del suo inglese perfetto della performer e della coreografia, identica a quella originale, mentre Andrea Pucci non è d’accordo con il collega, per lui dietro i panni della cantante si cela la stessa Ilary Blasi, anche se questa affermazione a tutto il pubblico e agli altri giudici suona come una provocazione più che come una vera convinzione. Marcella Bella invece è in totale confusione sulla sua vera identità, la donna non ha alcuna idea su chi possa essere l’interprete.

La performance di Lady Gaga ha avuto un livello talmente alto da non aver fornito alcun indizio, se non vago, per i giudici e il pubblico da casa. E l’interprete di Lady Gaga non è intenzionata a rivelare la sua identità fino all’ultimo minuto della finale.

Al momento il nome più accreditato per l’interprete della cantante è Deborah Iurato. Chissà se durante la finale i giudici possano avere un’illuminazione e scoprire davvero chi si cela dietro la maschera della cantante prima che l’interprete sveli la sua identità in autonomia….

