Deborah Lettieri critica duramente Emanuel Lo ad Amici 2024: ‘colpa’ di Francesca

Deborah Lettieri si è resa protagonista di un duro attacco nei confronti del collega Emanuel Lo ad Amici 2024. Il motivo è la decisione da lui presa nei confronti di Francesca, ballerina entrata nella scuola da pochi giorni grazie ad una sfida. La giovane si è ritrovata nella squadra di Emanuel Lo per aver battuto la sua allieva Sienna, ma il coreografo ha dimostrato sin da subito qualche perplessità nei suoi confronti, non essendo Francesca una ballerina del suo stile di danza.

Dopo averla vista a lavoro, Emanuel Lo ha comunque deciso di lavorare con lei. Tuttavia, solo pochi giorni dopo, il prof di Amici 2024 ha cambiato nuovamente idea, ammettendo di non essere la persona adatta per lavorare con Francesca. Per questo, ha chiesto alle sue colleghe se fossero interessate a prenderla nella propria squadra e a farsi avanti è stata proprio Deborah Lettieri.

Le accuse di Deborah Lettieri a Emanuel Lo

Questo atteggiamento ha però colpito negativamente la nuova prof di Amici 2024 che, durante una chiacchierata con la sua ormai ex allieva Rebecca, ha ammesso di non aver affatto apprezzato il comportamento di Emanuel Lo. Motivo per il quale, l’ha accusato di aver avuto un comportamento scorretto: “L’atteggiamento di Emanuel non mi è piaciuto perché è assurdo che tu pallini una ragazza, poi questa vince la sfida, tu la prendi, la fai lavorare con te poi dopo 5 giorni prendi e la lasci a qualcun altro. Sono atteggiamenti che a me non appartengono, che trovo irrispettosi, trovo scorretti!” ha tuonato Deborah. Emanuel risponderà a queste accuse o preferirà sorvolare?