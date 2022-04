Deborah Togni, fidanzata Jeremias Rodriguez/ “Una delle sorprese più belle”

Deborah Togni è la fidanzata di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen Rodriguez concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022. La ragazza, infatti, è presenza fissa nel reality show condotto da Ilary Blasi e durante un confronto con il fidanzato si è mostrata in tutta la sua bellezza L’amore tra i due prosegue a gonfie vele da più di due anni come ha raccontato proprio Jeremias in collegamento dalla Palapa: “l’ho conosciuta alla fine del primo lockdown, non passavo un bel periodo da anni, sono stati quasi 7 anni senza uscire di casa, non volevo vedere nessuno perché ero triste. Dopo tanti anni avevo bisogno di vedere la luce. Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita. Mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me, da quel momento non ci siamo più separati. Sarà la madre dei miei figli, non vedo un’altra persona in grado di creare una famiglia con me”.

Non solo, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, parlando proprio della fidanzata ha aggiunto che sarebbe pronto anche a crearsi una famiglia con lei. Anche Deborah è innamoratissima del suo Jeremias visto che ha scritto sui social: “una delle sorprese più belle di questo 2020”.

Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez: gelosa di Robert Morise?

La partecipazione di Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2022 starebbe ingelosendo la fidanzata Deborah Togni. Il motivo? L’avvicinamento di Roberta Morise che, puntata dopo puntata, sembra essere sempre più interessata al fratello di Belen. Su Instagram l’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe rivelato: “parrebbe che la fidanzata di Jeremias sia molto infastidita per gli atteggiamenti di Roberta Morise verso il fidanzato (fratello di Belen). Più che infastidita, in studio, è nera. Ma Jeremias ha fatto sapere che non pensa di striscio a Roberta”.

Anche in Honduras c’è chi ha notato questa cosa. Si tratta di Lory Del Santo che proprio a Jeremias ha detto: “ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stai all’Isola?Si butta addosso sempre, ma perché fa così? La tua fidanzata magari è gelosa, ti sta addosso come una coperta”.

