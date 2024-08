Samanta Togni non sta passando un periodo molto delicato a causa della presunta crisi con il marito Mario Russo, con il quale è sposata ormai da quattro anni. La presunta rottura pare durare ormai da un po’, dato che qualche tempo fa la showgirl è tornata in Italia da Dubai, dove viveva con il marito, il quale vive proprio là per lavoro. La conferma dopo mesi di sospetto sembra essere arrivata dopo una foto della conduttrice al mare, dove al suo dito non compare più la fede nuziale.

Samanta Togni: “Mio marito Mario? L’ho seguito a Dubai, poi sono tornata”/ “Non è facile ambientarsi…”

Gli scatti di Samanta Togni sono stati pubblicati dal settimanale Nuovo, che fanno vedere la conduttrice a Fregene mentre si gode le vacanze estive accanto a Debora, sua sorella. Sulla sua mano nessuna fede al dito, un chiaro segnale che qualcosa non sta andando come dovrebbe nella sua storia d’amore. A Nuovo, Samanta Togni ha raccontato dello speciale rapporto che la lega alla sorella, spiegando di voler passare tanto tempo insieme a lei, grazie alla vicinanza emotiva che si donano reciprocamente. “Sappiamo sempre di poter contare l’una sull’altra”, spiega la conduttrice, affermando di essere una donna fortunata ad avere accanto una persona come Debora.

Samanta Togni si sbottona sul marito: “Mario Russo? No comment”

Intanto, le voci sulla rottura corrono velocissime. Lei e il chirurgo plastico sono in evidente crisi ormai da un po’, ma Samanta Togni non sembra volerne affatto parlare. “No comment”, ha risposto alla domanda su Mario Russo. Con lui sono ormai sparite tutte le foto sui social, dove prima raccontavano la loro vita quotidiana, anche se il follow non è ancora sparito. Elemento che ha insospettito i fan, il suo trasferimento da Dubai all’Italia, una presa di posizione che lascia presagire ad una fine certa con il medico.

In un’altra intervista a Storie di donne al bivio, Samanta Togni aveva spiegato di essere tornata nella sua città natale per riprendere il suo lavoro, anche se poi aveva smentito le voci sulla crisi. A Monica Satta aveva detto: “Se pensi che ci stiamo separando non è così”, spiegando poi che si tratta di un semplice momento di transizione dato che i due stanno riorganizzando la loro vita, con un amore che deve essere vissuto inevitabilmente a distanza a causa dei loro impegni.