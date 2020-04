Decreto Scuola bozza testo CdM/ Maturità tutti promossi? Didattica distanza settembre

È in arrivo questa mattina con il CdM convocato per le 11.30 il nuovo Decreto Scuola che di fatto chiarirà i termini su come finire l’anno scolastico funestato dall’emergenza coronavirus: dopo che le scuole ormai sono chiuse da inizio marzo, la possibilità che possano riaprirsi le classi prima della fine dell’anno scolastico divengono ogni giorno più risicate. Per questo la Ministra Azzolina nella bozza del Decreto che circola da giorni (QUI I DETTAGLI) ha voluto immettere in extremis un’ipotesi che già sta facendo discutere e non poco il mondo Scuola: «È previsto un piano per riprendere le scuole in modalità in distanza se si riproponesse il problema virus anche in autunno? È uno degli scenari a cui stiamo pensando».

Se l’emergenza coronavirus non dovesse terminare nei prossimi mesi, l’ipotesi di rinnovare la “scuola a distanza” anche a settembre non è uno scenario da scartare a priori: «Penso al problema atavico alle classi pollaio in cui è difficile tenere il metro di distanza. Con lo staff del Ministero lavoreremo a tutti gli scenari. Oggi in Cdm discuteremo a un decreto che farà riferimento anche a questi aspetti e la maggioranza di governo oltre a preparare la fine di questo anno scolastico, per cui gli studenti non perderanno l’anno, inizierà a pensare anche al prossimo anno», spiega la Ministra intervistata ieri sera da Fabio Fazio.

BOZZA DECRETO SCUOLA: NOVITÀ SULLA MATURITÀ

Entrando nelle pieghe delle novità previste dal nuovo Decreto Scuola, i punti più delicati riguardano gli Esami di Stato di giugno con i maturandi che da giorni attendono indicazioni per preparare la Maturità 2020: «Abbiamo previsto diversi scenari che garantiscano un esame serio. Gli scenari sono due per gli esami di Stato: una nel caso in cui si tornasse in classe entro il 18 maggio è di un esame di maturità con una commissione tutta interna con il presidente esterno», ha spiegato ieri sera a “Che Tempo Che Fa” la Ministra Miur Lucia Azzolina.

Nel primo caso, la prova nazionale di italiano rimarrà tale, mentre la seconda prova sarà preparata dalla commissione interna; se invece non si tornasse a scuola prima del 18 maggio (e quindi di fatto non si tornerebbe più fino all’autunno prossimo in classe) «gli esami saranno con un’unica prova orale e gli studenti saranno tutti ammessi, ma non significa essere promossi». Per quanto riguarda invece gli esami di Terza media, la Ministra dell’Istruzione informa «L’esame di terza media si farà comunque» in qualsiasi caso ma se non si tornasse in classe entro la metà maggio, allora «gli studenti presenteranno un elaborato e ci sarà lo scrutinio finale. L’esame comunque si farà».

IL NODO DIDATTICA A DISTANZA

Nel nuovo Decreto Scuola, infine, un capitolo importante è dedicato alla didattica a distanza che sempre più sta divenendo la modalità pressoché unica per proseguire e concludere l’anno scolastico: «la didattica a distanza dovrà essere assicurata, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione», di fatto d’ora in poi grazie al Decreto sarà resa obbligatoria e non più “consigliata”. Spiega la bozza del Decreto Miur: «In corrispondenza della sospensione il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza».

In vista dell’imminente Pasqua, le lezioni a distanza si fermano dal 9 aprile al 14 aprile, compresi: resta però la possibilità e l’autonomia per le scuole di qualche giorno di recupero per lezioni perse nel periodo caotico dell’inizio crisi coronavirus. Sul fronte ammissioni – non dunque per la Maturità, ma per tutte le altre classi di medie e superiori – «Tutti dovrebbero poi essere ammessi a classe successiva, ma con il recupero debiti dal 1 settembre», riporta l’Ansa leggendo la bozza del nuovo Decreto in arrivo in giornata.



