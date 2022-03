Deddy, dall’ex di fidanzata Rosa Di Grazia a Mariasole Pollio/ Quel messaggio che sembra addio…

L’amore nato ad Amici 20 tra Rosa Di Grazia e Deddy che ha fatto sognare i fan..

Rosa Di Grazia è una ballerina di 22 anni che ha partecipato ad Amici20 ed è arrivata nella fase finale del serale proprio insieme a Deddy, il cantante di cui si è innamorata all’interno della casa di Amici di Maria De Filippi. Rosa è una ragazza napoletana che ha sempre avuto una forte passione per la danza, tanto da aver parrtecipato anche ad Italia’s Got Talent. Quando la ballerina fece il suo ingresso nella casa di Amici, era fidanzata con un ragazzo di nome Filippo ma nonostante il carattere forte che l’ha sempre contraddistinta, non è riuscita a tenere a freno la passione scattata con Deddy, che al contrario si è contraddistinto per la sua dolcezza e sensibilità.

Gli opposti si attraggono, ma forse non sempre, infatti, poco dopo l’uscita dai due dalla trasmissione, la loro relazione è finita. Era stato Deddy ad annunciare un periodo di allontanamento rispondendo ad una fan, durante la presentazione del suo album affermando: “In realtà io e Rosa non ci stiamo sentendo più di tanto perchè io ho tanti impegni…” A distanza di qualche mese, Rosa ha confermato la rottura scrivendo su instagram: “La storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato… sono pronta a ricominciare da me!”

Quando la storia tra Deddy e Rosa Di Grazia si è conclusa, i due sono comunque rimasti in buoni rapporti ed hanno intrapreso strade diverse in campo sentimentale, la strada di Deddy ha incrociato quella di Mariasole Pollio. Lei è una giovane ragazza napoletana, il suo sogno era quello di diventare conduttrice e attrice e c’è riuscita. Nel 2017 entra nel cast di Don Matteo, nel 2018 recita in un film di Leonardo Pieraccioni e poi diventa co-conduttrice di Battiti Live affiancata da Elisabetta Gregoraci.

La storia con Deddy era stata molto discussa e non c’era nulla di certo, fin quando i due si sono mostrati insieme sui social, nelle Instagram stories, durante una serata a Pescara, in seguito sono spesso stati avvistati mano nella mano eppure non è mai giunta ai fan nessuna dichiarazione ufficiale. Il motivo potrebbe essere dato dal fatto che, dopo le prime apparizioni della coppia sui social, i fan di Deddy che speravano di poterlo rivedere insieme alla ex Rosa Di Grazia, hanno inviato messaggi con minacce di morte a Mariasole. Non c’è mai stata alcuna notizia ufficiale neanche per la loro rottura, che è stata ipotizzata dal web da alcuni indizi apparsi sui social, come la frase di Mariasole dopo natale: “Promettersi per sempre è stato così stupido“.

