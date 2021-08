Deddy ha una nuova fidanzata dopo Rosa Di Grazia?/ Spoiler dalla pagina di Amici

Deddy ha una nuova fidanzata dopo Rosa di Grazia? E’ ufficialmente finita la storia d’amore tra il cantante e la ballerina di Amici di Maria De Filippi che si sono conosciuti proprio tra i banchi dell’ultima edizione del talent show di successo di Canale 5. In questi giorni si rincorrono una serie di gossip proprio sulla vita privata del cantante de “Il cielo contromano” che, dopo la fine della storia con Rosa, avrebbe già trovato una nuova fidanzata. Di chi si tratta? Stando ad alcune indiscrezioni si tratterebbe di una tiktoker, ma è mistero sul suo nome. La notizia però è stata confermata dalla pagina social di Amici News che ha scritto: “la storia tra Rosa e Deddy è terminata e questo lo sapevamo da un bel po’ di tempo, almeno noi lo sapevamo per certo, voi eravate rimasti col dubbio ma in fondo lo sapevate anche voi. Penso che la loro storia sia veramente finita con una pietra messa sopra dal momento che lui già da qualche settimana si frequenta con un’altra ragazza, spoiler.No, sui motivi della rottura non sappiamo nulla. Sappiamo solo che da due settimane si sente con questa ragazza di cui sappiamo anche nome e cognome ma che per privacy non diremo e che 4/5 giorni fa sono usciti fuori a cena”.

Deddy e Rosa di Grazia si sono lasciati: perchè?

Deddy e Rosa di Grazia di Amici hanno fatto sognare il pubblico del talent show di Maria De Filippi, ma purtroppo la loro storia d’amore è naufragata poco dopo l’uscita dal programma. I fan (e non solo) si sono chiesti come mai i due si sono lasciati. A chiarire una volta per tutte la situazione ci ha pensato la giovanissima ballerina che sui social ha scritto: “me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole.La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante”.

Rosa è poi entrata nel vivo della questione precisando: “sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”. La ballerina non ha parlato di colpe, ma ha solo confermato la fine della storia d’amore con il cantante. “Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io.Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno” – ha concluso la ballerina pronta a “ricominciare” da sé.

