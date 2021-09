Deddy/ Ritira il disco di platino per i suoi successi al Seat Music Awards

Deddy, al secolo Dennis Rizzi, sarà tra i protagonisti della seconda puntata dei Seat Music Awards, in onda questa sera, venerdì 10 settembre, su Rai 1. Il giovane cantante salirà sul palco dell’Arena di Verona per ritirare il disco di platino per i suoi successi: “0 Passi” e “Il cielo contromano”. A ferragosto, Deddy ha pubblicato il nuovo “Pensa a te”, scritto da Rocco Hunt e prodotto da Tom Beaver con Nazo. “Parlerà di noi, dell’estate, dell’amore per gli altri e dell’amore per se stessi“, ha scritto il giovane cantante su Instagram presentando il nuovo brano. “Io un ferragosto così bello non me lo ricordo! Grazie per tutto l’affetto, i commenti e per ogni singolo ascolto. Resterà per sempre un giorno speciale, non lo dimenticherò mai!“, ha commentato ringraziando i fan per l’accoglienza riservata a “Pensa a te”. In concomitanza è uscito anche video ufficiale che vede protagonista l’attrice della serie tv “SKAM” Greta Ragusa.

Deddy, chi è? La sua storia

Deddy è nato il 30 maggio 2001 e ha 19 anni. Non ha sempre fatto un cantante, infatti ha lavorato per tanto tempo da un barbiere, anche se è stato sempre appassionato alla musica. Da quando era piccolo, Deddy ha utilizzato le canzoni come un mezzo per sfogarsi, infatti lo fa vedere in tutti i suoi pezzi, che sono molto malinconici. Quando era piccolo e frequentava la scuola elementare, Deddy ha affrontato la separazione dei genitori, trovando un sollievo proprio nella musica. Ha detto di avere un fratello più grande, che è anche il suo migliore amico. Quando ha intrapreso la sua carriera musicale, il giovane ragazzo ha studiato anche il pianoforte, per essere un cantante più completo. Il suo primo album si chiama Forte e fragili ed è stato pubblicato sulla piattaforma Spotify il 20 Ottobre dell’anno scorso.

Prima di entrare ad Amici, l’album aveva raggiunto i cinquantamila ascolti, si tratta di un record molto ambizioso per una persona che non ha mai studiato nulla di musica. Grazie al successo che ha avuto con la sua canzone pubblicata su Spotify, Deddy ha deciso di andare al casting del programma Amici di Maria. Lui è stato molto desiderato da Rudy Zerby ed è riuscito a vincere contro l’altro allievo Giulio Musca ed ha ottenuto il banco di canto.

La canzone Nella Notte è diventato uno dei brani più cantati, quindi è un bel successo per questo cantante. A febbraio è uscito un altro inedito, ovvero Ancora in due, che ha scritto sempre Deddy. Si tratta di una canzone che ha avuto molto successo in radio, specialmente in Radio Italia. Ad Amici si usa molto fare una classifica delle canzoni in base a quanto vengono trasmessi in radio.

