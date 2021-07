Rosa Di Grazia e Deddy, il gesto social dopo Amici che scatena i fan/ Lo sfogo di lui

La storia d’amore tra Rosa Di Grazia e Deddy è finita, ma i due sembravano intenzionati a mantenere ottimi rapporti in virtù dei sentimenti provati e dell’importante avventura vissuta insieme nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver rifatto il proprio profilo Instagram, Rosa aveva cominciato a seguire Deddy il quale aveva ricambiato il gesto della ballerina cominciando, a sua volta, seguirla. Tuttavia, il gesto social che aveva scatenato i fans più romantici che credevano in un ritorno di fiamma ha avuto vita breve. Entrambi, infatti, hanno smesso di seguirsi. Quale sarà stato il motivo che ha spinto Rosa e Deddy a non seguirsi più sui social? Nessuno conosce la risposta, ma sui social, sia Deddy che Rosa si sono lasciati andare ad uno sfogo.

Rosa Di Grazia e Deddy, lo sfogo dopo la rottura

Dopo aver tolto il like, Deddy che ha recentemente partecipato a Battiti Live 2021, su Twitter, si è lasciato andare ad uno sfogo. “Abbiamo dei sentimenti. Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori”, ha scritto il cantante. Poco dopo, anche Rosa, sempre su Twitter, ha pubblicato una sua riflessione. “Le parole e i gesti hanno un peso. Non per forza bisogna urlarlo o esternare quando si sta male! Rispetto”. Tra Rosa e Deddy, dunque, anche l’amicizia è finita? I fans degli ex allievi di Amici si augurano di no sperando di rivederli in rapporti sereni. Il cantante e la ballerina ci riusciranno?

Abbiamo dei sentimenti.

Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori — sonodeddy (@sonodeddy) July 2, 2021

Le parole e i gesti hanno un peso.

Non per forza bisogna urlarlo o esternare quando si sta male!

Rispetto 🙏🏼🌹 — Rosa Di Grazia (@RosaDiGrazia1) July 3, 2021

