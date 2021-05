Deddy/ Vincitore morale di Amici 2021? Il parrucchiere sogna il podio ma…

Deddy vincitore morale di Amici 2021?

Cosa ne sarà di Deddy questa sera? Il bel cantante di Amici 2021 è arrivato timido e insicuro nel programma ma piano piano è riuscito a mettere insieme i pezzi di quello che possiamo definire l’inizio della sua carriera. Il pubblico lo adora per via del suo modo di essere ancora più che per le sue canzoni e i giudici lo hanno portato addirittura fino in finale, questo vorrà dirà che ha le carte giuste per vincere? Al momento il cantante non è sicuramente tra i favoriti alla vittoria finale ma non lo era nemmeno per l’accesso al serale e questo lo sappiamo bene. Per molti giorni abbiamo temuto il peggio perché convinti che con gli esami di sbarramento e pochi posti al serale alla fine Deddy sarebbe tornato a casa ma così non è stato. Il giovane cantante ha vissuto al massimo le occasioni che gli si sono presentate nella scuola assorbendo come una spugna tutto quello che non aveva mai potuto imparare e studiare mettendo da parte il suo lavoro da parrucchiere per inseguire il suo sogno.

Aka7even/ Vincitore di Amici 2021? Anna Pettinelli lo scarica: "Con Sangiovanni..."

Deddy da Verissimo ad Amici 2021?

Adesso Deddy si avvia verso il gran finale dopo una settimana in cui ha rivissuto le emozioni del suo percorso sin dal primo sì ricevuto e fino all’accesso al serale senza dimenticare proprio lo scherzo della scorsa settimana quando seduto di fianco a Maria de Filippi, ha scoperto che il suo non era un addio. A quel punto la maglia dorata, la corsa verso la finale e il no all’abbraccio da parte di Maria De Filippi, hanno fatto il resto. Adesso Deddy può salire sul palco dell’ultima puntata lanciandosi in una serie di sfide che lo vedranno esibirsi sulle note dei suoi singoli ma anche di quelle che sono state le sue cover da battaglia in questi mesi. Sarà proprio lui il primo a partire con le sfide sognando il podio finale oppure no? Lo scopriremo tra qualche ora ma, ancora prima, Deddy e gli altri finalisti racconteranno le loro emozioni in collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo.

LEGGI ANCHE:

Regolamento e Votazione finale Amici 2021/ Televoto, giudici ed espertiAMICI 2021 SERALE, FINALE/ Diretta e vincitore: ci sarà il Perla Blu show?

© RIPRODUZIONE RISERVATA