Deianira Marzano choc/ “Nikita è fidanzata con Matteo Diamante, lui pronto a parlare”

Deianira Marzano, scoop su Nikita e Matteo Diamante: “Parlerà presto”

Deianira Marzano, regina del gossip, è stata ospite di Pipol News e ha svelato diverse chicche che faranno gola agli amanti dei pettegolezzi. Il primissimo scoop lanciato dall’esperta, riguarda una nota concorrente del Grande Fratello Vip 2022: Nikita Pelizon.

La modella si è sempre dichiarata single all’interno della Casa, ma secondo Deianira Marzano le cose non stanno così. La regina del gossip dichiara: “Nikita è fidanzata è entrata da single, ma è fidanzata. C’è un ex fidanzato famoso, ha partecipato pure dei reality, che caccerà le prove che dicono dimostrano che lei è fidanzata. Quindi avremo la vendetta di questo ex: si chiama Matteo Diamante. Lui è furibondo, ha fatto una storia dicendo che tra poco parlerà.” Matteo Diamante è l’ex storico della modella, insieme hanno partecipato ad Ex on the beach ma poi hanno ufficializzato la rottura. Che fosse tutta una montatura per la partecipazione della Pelizon al GF Vip?

Nonostante lo scoop di Deianira Marzano, Matteo Diamante e Nikita Pelizon avevano ufficializzato la rottura prima che lei entrasse nel Grande Fratello Vip 2022. L’ex naufrago aveva dichiarato a Novella 2000: “Mi sono fidanzato con lei sette anni fa. Ho avuto due anni di convivenza e cinque anni di tira e molla, fino al 18 gennaio del 2022.”

E ancora: “Lei è sempre voluta tornare con me, era innamorata. Spesso ero anche io a cercarla, ma siamo sempre rimasti molto amici. Proprio allora avevamo deciso di riprovarci, avevamo un appuntamento a cena, ma lei lo ha annullato per vedere il suo agente. Mi sono sentito messo in secondo piano. Abbiamo litigato e ci siamo mandati a quel paese”.

