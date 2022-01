Delia Duran “Alex Belli? Preliminari con Soleil”/ “Baciato altre donne, ma lo sapeva”

Delia Duran e Alex Belli continuano a fare “rumore” nella Casa del Grande Fratello Vip, complice il recente ingresso nel reality show della 33enne venezuelana e gli scambi di opinioni accesi degli ultimi tempi tra i due. Nelle scorse ore, subito dopo la diretta di venerdì, la donna si è confidata con Sophie Codegoni, entrando nelle pieghe del rapporto libero che lei ha con l’attore, di cui peraltro aveva già parlato Mirko Gancitano a “Pomeriggio Cinque”, ospite di Barbara D’Urso.

Delia ha chiarito che il rapporto libero di cui parla Alex è un discorso di culture e di avere tante amicizie: “In questo senso c’è libertà, è che ci piace giocare. Però c’è modo e modo di fare i game. Io mi sono baciata anche con le donne, ma condivido queste cose con mio marito. Ma tra la coppia, fare i game insieme: non da solo, lontano da me! Capisci la differenza tra il condividere e il creare questo tra loro due con me fuori? Se fosse successo fuori, saremmo diventati tutti amici sono sicura, io, lui e Soleil Sorge. Questo però mi ha dato fastidio, la complicità mentre io guardavo tutto dalla televisione”.

DELIA DURAN: “ALEX BELLI E SOLEIL HANNO FATTO I PRELIMINARI, MA NON SONO ARRABBIATA SOLO PER QUELLO IN PARTICOLARE”

Di fatto, quindi, si evince da questa narrazione dei fatti a cura di Delia Duran che fra lei e Alex Belli c’è un rapporto molto libero, fondato però sulla condivisione delle decisioni che riguardano la loro sfera più intima e privata, tanto che, a giudizio della ragazza, l’attore si sarebbe accorto di essere andato troppo oltre con Soleil Sorge nella Casa del GF Vip.

Delia ha rivelato a Sophie che “in privato la sera stessa mi ha detto ‘perdonami, sei la donna della mia vita, ti amo’. Poi mi ha chiesto scusa per i preliminari… Sì, hanno fatto quello. Se lo hanno fatto fino alla fine? Questo non lo voglio dire… Amore, si è visto bene quello che hanno fatto. Però non sono arrabbiata soltanto per quella cosa lì in particolare”.

