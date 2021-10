Delia Duran dedica aereo a Alex Belli al Grande Fratello Vip / Ingelosirà dopo il bacio con Soleil Sorge?

Delia Duran, la compagna di Alex Belli ha deciso di sorprendere il concorrente all’interno della casa con un aereo, che è l’unico modo che i vipponi hanno per sentire il supporto di chi è all’esterno, su cui appariva la scritta: “Forza Alex sei tu il GF. Ti amo. Delia + FC”. L’attore ha vissuto il momento della sorpresa da parte di Delia in compagnia del suo grande amico Davide Silvestri a cui ha commentato: “Sai che non avrei mai pensato di poter avere un fanclub?”

Alex Belli, infatti, all’interno della casa ha legato con quasi tutti concorrenti verso i quali ha sempre una parola buona da offrire e la sua presenza all’interno del reality è vista di buon occhio dal pubblico da casa e da tutti gli altri concorrenti.

Nonostante sia un uomo sposato Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha legato molto con Soleil Sorge e in merito al legame tra i due concorrenti Delia Duran ha commentato: “Credo che tra lui e Soleil ci sia affinità e un’amicizia speciale. Sono legati da questo rapporto ma lui non andrà oltre. Se però tra loro ci sarà qualcosa di troppo andrò nella casa a fare il confronto. Fino ad ora tutto ok, se qualcosa non mi piacerà andrò, spero non vada oltre”.

Il legame tra Alex Belli e Soleil Sorge però sembra davvero essere andato oltre, i due infatti non perdono occasione per sfruttare il gioco ideato dalla redazione dello show: Freeze Kiss in cui i concorrenti devono baciare il concorrente che si trova più vicino a loro in quel momento e durante questo gioco, quando altri concorrenti hanno ideato modi non convenzionali di rispettare le regole, l’attore e l’influencer hanno rispettato le regole baciandosi in bocca, tanto da suscitare l’attenzione dei loro coinquilini tra cui quella di Francesca Cipriani che ha commentato: “Ma è un bacio in bocca!”. Chissà se questo comportamento venga considerato da Delia Duran “oltre” e la donna decida di entrare all’interno della casa per un confronto oppure no…

