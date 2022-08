Delia Duran e Alex Belli in crisi?/ L’amore ‘libero’ continua: “Vogliamo un figlio al più presto!”

Delia Duran e Alex Belli, tra loro va a “gonfie vele” e hanno tra le mani “numerosi progetti”…

Sembrerebbe proprio che “l’amore libero”, tra Delia Duran e Alex Belli, stia andando a gonfie vele… A raccontarlo è Delia stessa durante una lunga intervista per il settimanale Vero. La bella attrice venezuelana ha ribadito, a dispetto delle voci di crisi, che lei e Ales desiderano un figlio. Volente o nolente la loro è stata una delle coppie più chiacchierate dell’anno. Da quando Alex Belli ha varcato la soglia della casa più spiata di Cinecittà, quella del GF Vip, gli spettatori non hanno più tolto gli occhi di dosso dalla coppia.

Certo entrambi ci hanno messo del loro: Alex creando di fatto il “triangolo amoroso” con Soleil Sorge e sbandierando a tutta Italia la sua visione di amore libero, Delia invece mostrandosi prima come donna ferita per ammettere poi di essere anche lei complice in questa visione “aperta” di relazione. Ma il passato è passato e come dichiarato da Delia ora il rapporto tra i due prosegue “a vele spiegate”. L’attrice, durante l’intervista, ha esordito spiegando di avere tra le mani, con il “marito”, numerosi progetti: “Stiamo facendo tante cose belle. Non stiamo mai fermi, il lavoro ci elettrizza”, ha raccontato.

Delia Duran e Alex Belli: “Il nostro sogno più grande è quello di diventare presto genitori…”

Durante l’intervista Delia Duran ha anche raccontato di come la relazione con Alex Belli sia arrivata a un punto tale che i due si sentono pronti a fare un passo decisamente importante… Quello di metter su famiglia! Ecco cosa ha detto l’attrice: “Il sogno più grande mio e di Alex è quello di diventare genitori, vogliamo un bambino al più presto, ci teniamo tanto, speriamo che venga in maniera naturale…”. Insomma una news abbastanza shoccante che mostra in realtà come, dietro alle tante frecciatine Twitter di lui, e una facciata d’immaturità, ci siano in realtà dietro profondi sentimenti.

A fine intervista, ancora una volta, Delia è voluta intervenire, a difesa di Alex, su quanto successo nella casa del GF Vip, sostenendo di capire l’atteggiamento del marito in quanto anche lei attratta dalle donne: “Lui ama troppo le donne… Di conseguenza io posso capirlo perché anche io le amo, siamo sulla stessa lunghezza”, ha affermato. Infine ha voluto specificare come, le critiche che ancora riceve, non le facciano né caldo né freddo: “Mi sono sempre scivolate addosso”, ha concluso.













