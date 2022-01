“Delia Duran ha baciato più volte un altro uomo”/ Paparazzo: “Era avvinghiata”

Andrea Franco Alajmo, paparazzo, è intervenuto nella puntata di oggi di “Mattino Cinque” per commentare la querelle di cui si sono resi protagonisti Delia Duran e Alex Belli, che poche ore fa, durante la diretta del Grande Fratello Vip, si è arricchita di un nuovo e acceso confronto tra i due innamorati. In particolare, nel dialogo con lo studio e con Federica Panicucci, Alajmo ha sottolineato che, se Belli nella Casa ha tenuto un comportamento che definire “ambiguo” sembra essere un eufemismo nei confronti di Soleil Sorge, anche Delia, mentre il suo uomo era impegnato con il reality show non è certo rimasta a guardare.

Delia Duran rifiuta collegamento in diretta "Furiosa con Alex"/ Lui lascia lo studio!

“La colpa tra i due e divisa al 50 e 50, perché Delia quando era fuori si è data da fare, eh – ha sottolineato in collegamento audiovisivo –. Vi ricordate le fotografie di quel bacio con un altro uomo? Ebbene, quelle fotografie sono stato io a scattarle e posso dire che non c’è stato soltanto quel bacio, ma si sono baciati anche all’esterno del locale, sono andati avanti fuori”. Rammentiamo che Delia aveva raccontato nelle settimane passate che si era trattato di un escamotage per fare nascere un sentimento di gelosia in Alex Belli e valutarne così il livello di innamoramento.

Delia Duran "Alex Belli, ho sofferto cazz*, e tu te ne freghi?"/ "Prendo una pausa", Alex "Attenta"

ALAJMO: “DELIA DURAN E ALEX BELLI? HANNO ENTRAMBI COLPE, LEI SI È VENDICATA BENE”

Sulla vicenda che riguarda Delia Duran e Alex Belli, a “Mattino Cinque” il paparazzo Alajmo ha voluto aggiungere quanto segue: “Hanno fatto vedere ad Alex soltanto un bacio, ma in realtà sono andati parecchio avanti, sia dentro al ristorante che all’esterno, nel corso della serata. Ripicca o non ripicca, fatto sta che Delia si è baciata con un altro uomo, molto particolare”.

E, ancora: “Erano molto avvinghiati tutti e due, Delia non sembrava fingesse. Poi, dopo la cena, sono andati via insieme. Alex ha la sua bella dose di colpe, però anche lei si è vendicata bene fuori, mentre lui non era presente”.

Delia Duran, Soleil Sorge in allarme/ Sophie Codegoni "o amiche oppure si scannano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA