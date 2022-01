Delia Duran “Ho lasciato Alex Belli”/ Toglie la fede e urla: “Sono libera, la butto!”

Delia Duran ha lasciato Alex Belli: l’ufficialità è giunta direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip, al cui interno la 33enne venezuelana ha maturato la decisione di interrompere la sua relazione con l’attore di “Centovetrine”. Procediamo, però, con ordine e ricostruiamo le ultime ore, nelle quali la donna ha scelto di dire stop alla sua storia con l’ex gieffino. In primis, va detto che soltanto nel pomeriggio di ieri Delia ha vissuto un nuovo momento di cedimento emotivo, confidandosi con Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, rivelando contestualmente di essere intenzionata ad abbandonare il suo partner: “Io lo voglio davvero lasciare. Sono seria, vorrei lasciarlo. Vorrei tanto avere questa forza. Se avessi una casa, sai quanto l’avrei già mandato a fare in c*lo? Te lo giuro”.

Importante il conforto ricevuto da parte delle due amiche: “Tutto è possibile, prendi coraggio, ci sono mille persone che ti possono aiutare. Per fare un salto in avanti devi perdere per un attimo l’equilibrio. L’amore è esserci, essere presente e proteggere, non esaltare se stessi. Devi fare questo passo. Poi magari dopo questi passi potrebbe rinsavire. Però la fiducia è persa quando uno si comporta come lui, quindi fai le tue valutazioni”.

DELIA DURAN HA ABBANDONATO ALEX BELLI: “NON ME NE FREGA UN C*ZZO!”

Frasi che sembrano avere smosso Delia Duran, che poco più tardi, mentre era in corso un party all’interno della Casa del GF Vip, rivolgendosi alla new entry Antonio Medugno e a Soleil Sorge ha cominciato a urlare: “Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un c*zzo, perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i c*glioni! Ho superato il limite ed è finito tutto”, riporta Biccy.it.

E, ancora: “Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono sicura al 100% di essere libera e lasciarlo. Della mia vita decido io e lo lascio. Questo anello non soltanto lo tolgo, ma lo posso buttare via”.



