Delia Duran lascia veramente Alex Belli al GF Vip?/ Il momento del faccia a faccia

Delia Duran nei giorni scorsi ha deciso di lasciare Alex Belli in diretta al Grande Fratello Vip. Il motivo? Un messaggio aereo giunto per Soleil da parte dei sostenitori dei “Solex”, come è stata ribattezzata la coppia formata dalla Sorge e da Alex Belli. E’ bastata una frase e l’eccessivo entusiasmo dell’influencer a far crollare definitivamente la modella e attrice sudamericana, la quale in preda allo sconforto ha annunciato l’intenzione di mettere un punto alla sua storia con il marito: “Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la verità è che mi prende per il cu*o. Dice che sono la donna della sua vita e continua a farmi queste provocazioni”, ha tuonato disperata.

Delia Duran, credendo che l’aereo arrivasse proprio da Alex, nonostante le rassicurazioni affettuose di Katia Ricciarelli ha reso nota la sua decisione, apparentemente irremovibile: “Ho già preso la mia decisione, non ci sarà un passo indietro”, ha detto convinta, nonostante la lacrime che la cantante le ha consigliato di mettere da parte quando sarà in diretta durante la puntata. Delia ha quindi fatto intendere di voler proseguire da sola, prendendo le distanze dal marito.

Alex Belli, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha assistito all’esternazione delusa della moglie Delia Duran, che lo ha letteralmente lasciato in diretta tv. La sua reazione è stata di grande amarezza, come dimostrato nel corso della sua ospitata alla trasmissione web Casa Chi, alla quale ha commentato: “Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni da un aereo, da un tweet, è un’informazione parziale. La invito a riflettere se davvero è questo quello che vuole”.

L’attore si è detto incredulo all’idea che sua moglie Delia possa decidere di interrompere la loro relazione dopo tre anni di grande amore. “Lei si basa su un caz*o di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Non avete capito niente del rapporto che ho con Soleil, non c’entra niente la ‘troppia’”, ha commentato Belli a Casa Chi. Incalzato dai giornalisti, l’ex Vippone aveva aggiunto di essere pronto ad andare in Casa a riprendersela: “Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità”. Ed alla moglie aveva lanciato un ultimo consiglio: “deve andare piano e deve parlare con Soleil e non con le altre che le mettono in testa delle cose. Quella roba lì non le fa bene e lo sapevo”. Ad onor del vero occorre però anche sottolineare un piccolo passo indietro da parte di Delia che a Miriana Trevisan ha poi successivamente ammesso di amarlo ancora e di non essere pronta a lasciarlo definitivamente.

