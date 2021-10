Alex Belli si avvicina a Soleil Sorge/ La moglie Delia Duran tranquilla ma…

Alex Belli, nella casa del Gf Vip, si è recentemente avvicinato a due coinquiline: Soleil Sorge e Sophie Codegoni. L’attore, in particolare, sembrerebbe avere un rapporto stretto con la prima: sono letteralmente inseparabili. La moglie Delia Duran ha però rilasciato un’intervista a Chi sostenendo che fino ad ora nel comportamento delle ragazze non vede alcuna malizia, né tantomeno in quello del marito. Quest’ultimo, d’altronde, ha chiesto esplicitamente ai suoi compagni di viaggio di non dormire nel letto con una donna, perché è sposato e rispetta la compagna che lo sta vedendo fuori dalla casa.

Da parte di Alex Belli, dunque, ci sono tutte le buone intenzioni a non lasciarsi coinvolgere in un flirt, ma in questi giorni sembrerebbe che qualcosa possa sfuggire di mano: l’attore e Soleil Sorge trascorrono tantissime ore insieme. Il Grande Fratello, inoltre, ha chiesto all’influencer di superare una prova che la obbligava ad indossare un paio di guanti da box e la ragazza ha chiamato il coinquilino per farsi aiutare a metterli. Delia Duran per il momento, ad ogni modo, non sta dimostrando di essere gelosa, si fida del marito e pensa che l’ex tronista le piaccia solo come amica.

Gf Vip, Alex Belli si avvicina a Soleil Sorge: Delia Duran ne parla su Instagram

Il comportamento al Gf Vip di Alex Belli, che si avvicina sempre più a Soleil Sorge, ad ogni modo, non sta passando inosservato. I fan vogliono sapere cosa ne pensa la moglie, dato che la sua gelosia è ben nota. Delia Duran ha risposto ai suoi followers su Instagram dicendo che per ora tra i due vede solo un’amicizia. I concorrenti, intanto, sono però riusciti a sfrattare Nicola dal letto in piena notte dicendo che quando dorme fa molto rumore. Il ragazzo si è spostato sul divano, ma l’atteggiamento dei suoi amici di stanza non è piaciuto al pubblico, che lo ha ritenuto un vero e proprio abuso. Un posto nel letto dell’attore resta dunque libero.

Se nei prossimi giorni la vicinanza con Soleil Sorge si farà più insistente, non è detto che Delia Duran possa fare visita al marito. La modella ha dichiarato che non entrerà nella casa perché vuole che Alex viva questa esperienza lontano da lei. In molti si stanno chiedendo se la donna stia mettendo alla prova la fedeltà dell’attore. Se la situazione dovesse degenerare, però, probabilmente la signora Belli non se ne starà in disparte.



