Delia Duran querela Carlo Cuozzo/ “Leso la mia onorabilità e reputazione”

Delia Duran, con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, annuncia un’azione legale nei confronti di Carlo Cuozzo, il ragazzo con cui era stata fotografata in un ristorante mentre Alex Belli era al Grande Fratello Vip 2021. La bellissima moglie di Alex Belli ha deciso di dare mandato al proprio legale di agire contro il ragazzo in questione.

“Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto diffamatorio diffuse sui social media da tale Carlo Cuozzo in relazione a un asserito flirt sentimentale che hanno gravemente leso la mia onorabilità e reputazione, comunico di aver incaricato il mio legale di fiducia di tutelare e difendere la mia immagine in tutte le sedi competenti, censurando lo spregevole comportamento di certi soggetti, che per avere un momento di visibilità non hanno esitato a millantare in modo assolutamente illecito situazioni e vicende del tutto false e inveritiere che altro non fanno se non ledere la mia reputazione, onore e decoro. Delia”.

Delia Duran, la verità sulla paparazzata fake

Delle foto in cui era con Carlo, Delia Duran ha parlato ai microfoni di Verissimo, nella puntata trasmessa il 19 dicembre. “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”, ha spiegato la modella venezuelana a Silvia Toffanin.

Il post con cui Delia annuncia azioni legali per tutelare la propria immagine arriva pochi giorni prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip 2021. Come ha raccontato in esclusiva Francesco Fredella su Libero Quotidiano, infatti, la Duran sarebbe già in isolamento. Diventerà una concorrente ufficiale durante la puntata in onda il 3 gennaio?

